Wethouder Meliani over de nieuwe Meervaart: ‘Er zijn geen alternatieven’

Wethouder Touria Meliani: ‘We moeten de wijken in en mensen oproepen zich in dit debat te mengen.’ Beeld Lin Woldendorp

Aan de oever van de Sloterplas, op de hoogte waar de nieuwe Meervaart in het water kan verrijzen, kijkt wethouder Touria Meliani naar het huidige theatergebouw aan de andere kant van de weg Meer en Vaart. Haar conclusie: het theater staat zo dicht bij het water en tegelijkertijd zo ver weg. Twee drukke wegen, een dubbele trambaan en hekken zorgen voor een blokkade. Het Osdorpplein, naast de Meervaart, is niet bereikbaar zonder gevaar voor eigen leven. Dit stukje Amsterdam vormt geen geheel, zegt Meliani. Een nieuw theater in de Sloterplas, een groene oever en een opgeknapte Meer en Vaart kunnen voor verbetering zorgen. “Dan gooien we dit gebied open.”

De optie om de nieuwe Meervaart in het water te plaatsen, maakt veel los. Bewoners voelen zich overvallen, doordat deze variant niet voorbij kwam op de inspraakavonden. De oppositie heeft in de gemeenteraad, op Denk en Bij1 na, een motie ingediend om de nieuwe Meervaart te schrappen en zo geld te besparen. De komende maanden waagt het gemeente­bestuur een nieuwe poging om Nieuw-West mee te laten praten over het theater in het water en de omgeving.

Waar is het de vorige keer misgegaan?

“Wij hebben twee plekken voorgelegd aan de buurt: op de plek van de huidige Meervaart en in de hoek van Meer en Vaart en de Cornelis Lelylaan. Die locaties zijn onderzocht, maar uit de resultaten daarvan blijkt dat ze ongeschikt zijn. Als we een nieuw theater op de huidige plek bouwen, moet de Meervaart drie jaar dicht. Ik weet niet of het theater dat overleeft. En de tweede locatie op de hoek zit in de hoofdgroenstructuur. Dus toen zijn we overgeschakeld op een derde optie, in het water.”

Was er geen wakkere ambtenaar die meteen kon zeggen dat de twee opties niet zouden lukken? Het is toch niet zo ingewikkeld om te zien dat de Meervaart niet drie jaar dicht kan en dat de andere locatie in het groen staat?

“Als je de conclusies van het onderzoek ziet, lijken die helder. Maar we hebben ook gekeken of we bijvoorbeeld bomen konden bijplanten of dat de Meervaart tijdelijk naar een andere plek kan; dat is niet haalbaar.”

Het gevolg is dat de bewoners niet hebben meegepraat over de optie in de Sloterplas. Ze voelen zich overvallen.

“Ja, die pijn voel ik. We zijn tekortgeschoten. Dat heb ik ook in de gemeenteraad erkend. Daarom gaan we nu beginnen met de participatie. We willen dat bewoners, ondernemers, theaterbezoekers kunnen meepraten. Daar trekken we vier tot vijf maanden voor uit.”

De georganiseerde tegenstanders hebben zich laten horen, hoe zorgt u ervoor dat ook andere groepen dit gaan doen?

“We moeten de wijken in en mensen oproepen zich in dit debat te mengen. Het zal ons meer moeite kosten betrokkenen te bereiken die zich niet georganiseerd hebben. Alleen op die manier komen we achter het draagvlak. En als dat er niet is, dan is er geen haar op mijn hoofd die eraan denkt dit door te drukken. Dan gaat het niet door.”

Wat is dan het alternatief voor de Meervaart? Volgens de directie is het huidige gebouw aan vernieuwing toe.

“We moeten ons realiseren dat er consequenties aan hangen als we niet kiezen voor een theater in het water. Echte alternatieven zijn er niet meer. Dan zou het theater jaren dicht moeten en je moet je afvragen of je dat Nieuw-West aan wilt doen.”

Veel tegenstanders vinden dat een theater in het water het ruime zicht over de Sloterplas verpest. Wat vindt u daarvan?

“Het moet geen betonblok worden, maar een open gebouw, dat 24 uur per dag open is en nieuw uitzicht biedt over het water. Het belangrijkste is dat het nieuwe theater het water verbindt met de overkant, de ondernemers aan het water en het winkelcentrum. Dan ontstaat een nieuw kloppend hart voor Nieuw-West. Het stadsdeel verdient dit. Slechts een miniem deel van het culturele aanbod in de stad zit in Nieuw-West.”

De oppositie snapt niet dat u een theater van zo’n honderd miljoen bouwt in tijden van

bezuinigingen. Hebben ze gelijk?

“We hebben nog geen uitgave van honderd miljoen in de boeken staan, dus die kunnen we ook niet besparen. Op dit moment gaat het om zo’n vier tot vijf miljoen aan voorbereidingskosten. We gaan dit plan eerst onderzoeken. Maar uiteindelijk willen we investeren in de stad en in Nieuw-West. Dat levert ook werkgelegenheid op.”

Was de politieke weerstand er ook geweest, denkt u, als het zou gaan om Carré, het Concertgebouw of een andere culturele instelling in Centrum of Zuid?

“Dat weet ik niet. Maar ik vind het wel opvallend dat er weerstand bestaat voor een investering in een gebied dat die zo hard nodig heeft. We willen hier echt het verschil gaan maken.”

Inspraak De Meervaart trok in 2019 128.000 bezoekers, zo’n 14.000 meer dan een jaar eerder. Het gebouw uit 1977 is aan vernieuwing toe. In het najaar van 2019 kregen bewoners twee opties voorgeschoteld: nieuwbouw op de huidige locatie of in de hoek bij de Cornelis Lelylaan. Uit onderzoek bleken deze twee opties niet mogelijk. Daarna kwam het college met een theater in de Sloterplas, dat niet is voorgelegd aan omwonenden. Wethouder Touria Meliani erkende in de raad dat de inspraak gebrekkig was en kondigde aan het voorstel vanaf oktober aan betrokkenen voor te leggen.