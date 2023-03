Wethouder Meliani: Ook huidige medewerkers van Pakhuis de Zwijger voelden zich onveilig

Beeld Desiré van den Berg

Gemeenteraadsleden debatteerden donderdag over de bedrijfscultuur bij Pakhuis de Zwijger. Zaterdag publiceerde Het Parool een onderzoek waarin 33 oud-werknemers hun verhaal deelden. Daarin kwam een angstcultuur naar voren met regelmatige woede-uitbarstingen van directeur Egbert Fransen.

Werknemers durfden jarenlang niet te klagen bij de interne vertrouwenspersoon, een functie die tot voor kort werd bekleed door Hester Tiggeloven, adjunct-directeur van het Pakhuis en tevens de echtgenote van Fransen. Inmiddels is de directie van het Pakhuis afgetreden en wil de Raad van Toezicht een intern onderzoek te starten.

Naar aanleiding van het nieuws is wethouder Meliani deze week in gesprek gegaan met huidige medewerkers. Uit die gesprekken blijkt nu dat de situatie op de werkvloer tot het aftreden van de directie nog altijd niet als veilig werd ervaren. Van de huidige werknemers die Het Parool de afgelopen maanden benaderde, weigerde vrijwel iedereen medewerking aan het onderzoek.

Volgens directeur Fransen was er de afgelopen jaren juist een ‘wezenlijke verandering opgetreden’ dankzij een nieuwe gedragscode. Volgens Meliani is de situatie inderdaad ‘wat veranderd’, maar ‘niet genoeg’.

Subsidie van gemeente

Raadsleden vroegen aan de wethouder of de gemeente als subsidiegever niet had moeten weten dat de vrouw van de directeur de vertrouwenspersoon was. Ook verbaasde het raadsleden dat de gemeente nooit signalen over de onveilige werksfeer had ontvangen. Zo zei Elise Moeskops (D66) achteraf reacties te hebben ontvangen in de trant van ‘dit wist iedereen toch wel’.

Moeskops benadrukt dat de gemeente het Pakhuis subsidieert en daarnaast ook nog geregeld opdrachtgever is van het debatcentrum en er bijeenkomsten organiseert. Pakhuis de Zwijger krijgt jaarlijks zeker 450.000 euro subsidie van de gemeente.

“Waarom komt er pas een onderzoek als het in de krant is gekomen?” vraagt ook Diederik Boomsma (CDA) zich af. Hij spreekt van een ‘zeer treurige kwestie’.

Externe vertrouwenspersoon

Meliani zegt dat er in 2021 gesprekken zijn gevoerd met het Pakhuis waarbij ook de dubbele rol van de vertrouwenspersoon aan bod kwam, en waarin werd gesteld dat er inmiddels een externe vertrouwenspersoon was aangesteld.

In de gesprekken die de wethouder voerde kwam ook naar voren dat medewerkers geen idee hadden dat ze zich bij de Raad van Toezicht konden melden met gevoelens van onveiligheid. Tegen Het Parool zeiden oud-medewerkers ook al dat de Raad niet op hun netvlies stond, of dat ze het idee hadden dat het ‘vrienden van Egbert’ waren.

De voorzitter van de Raad van Toezicht, Maurits Groen, stelde eerder ‘erg verbaasd te zijn over de beschuldigingen’. Hij neemt de directietaken waar tot er een interim-directie is gevonden.