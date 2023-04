Wethouder Mbarki over marktrapport ombudsman: ‘We moeten het vertrouwen herstellen’

Volgens ombudsman Munish Ramlal worden marktkooplieden op een respectloze en onbetrouwbare manier behandeld. Beeld ANP

Al jaren gaat het slecht met gemeentelijke markten in Amsterdam: het aantal bezoekers daalt, de leegstand is groot, de omzet van verkopers gaat achteruit. Daar kwam onlangs een kritisch rapport van de ombudsman bij over de manier waarop de gemeente omgaat met marktkooplieden. In de raadscommissie werd wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) woensdag het vuur aan de schenen gelegd op beide punten. ‘We moeten het vertrouwen herstellen’, erkent hij.

Volgens ombudsman Munish Ramlal van Metropoolregio Amsterdam, die zijn bevindingen tijdens de commissie kwam herhalen, worden marktkooplieden op een respectloze en onbetrouwbare manier behandeld. Klachten van marktkooplieden worden niet gehoord, mailtjes niet beantwoord en in gesprekken die wél plaatsvinden, zou de gemeente neerbuigend zijn.

Ook is Ramlal niet te spreken over de Marktvisie, een in 2018 gepubliceerd plan waarmee de gemeente de markten uit het slop wilde trekken. Cijfers daarin zouden niet deugen, de analyses zouden slecht onderbouwd zijn. Marktondernemers die woensdag inspreken sluiten zich daarbij aan. “Als je de visie volgt, vernietig je de markten,” zegt bijvoorbeeld marktkoopman Ber van Teeseling.

Zelfreflectie

Mbarki wierp een en ander eerder deze maand in een reactie van zich af: het college gaat niet mee in de conclusie dat er sprake is van structureel onjuist handelen, schreef hij toen in een brief aan de gemeenteraad. ‘Er gaan soms dingen fout in de bejegening of de communicatie, dat is erg vervelend voor degene die dat betreft en dat moet vervolgens worden erkend en hersteld. Helaas kan dit niet volledig worden uitgesloten, want werken in en voor onze stad blijft mensenwerk.’

Volgens Mbarki heeft het rapport en de nasleep ervan een ‘zware wissel’ getrokken op zijn ambtenaren. Zij zouden door de ombudsman zijn weggezet op een manier die geen recht doet aan hun inzet en resultaten. ‘De zorgvuldige onderbouwing die voor dergelijke conclusies en bevindingen nodig is, ontbreekt nu op sommige plekken.’

Reactie ‘schiet tekort’

In de raadscommissie stelt Mbarki woensdag dat er de afgelopen drie jaar maar vier klachten bij de gemeente zijn binnengekomen over onheuse bejegening. “We nemen de kritiek serieus, maar als we stappen willen zetten moeten de problemen wel concreter worden.”

Vooral de oppositie vond dat hij daarmee de problemen bagatelliseerde en geen recht deed aan het rapport van de ombudsman. “Waar is uw zelfreflectie?” vroeg onder meer VVD-raadslid Daan Wijnants. Ook Erik Schmit van coalitiepartij D66 vond dat Mbarki niet terug kon vallen op officiële klachten. Volgens hem wordt vaak geen klacht meer ingediend omdat marktondernemers ‘de hoop hebben opgegeven’.

Met andere grote kritiekpunten van de ombudsman gaat de gemeente wel aan de slag, schrijft Mbarki in zijn brief: onder meer de bezettingsgraden, een belangrijke indicator van hoe een markt draait, zullen grondiger in beeld worden gebracht. Sommige raadsleden vinden dit woensdag verre van genoeg. Zo is de reactie van Mbarki op het rapport volgens Diederik Boomsma (CDA) ‘te defensief en schiet die tekort’.

Monitor

Deze week publiceerde de gemeente een nieuw rapport over de staat van de Amsterdamse markten, de zogeheten marktmonitor. Het rapport zoomt in op specifieke onderwerpen, zoals aan welke producten behoefte is en hoeveel geld mensen uitgeven op de markt.

Een algemene strekking over de staat van de Amsterdamse markten kan op basis van deze monitor niet worden getrokken, mede doordat gebruik wordt gemaakt van en­quê­tes die zijn afgenomen in 2021, toen er nog coronabeperkingen golden.