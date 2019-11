Wethouder Marjolein Moorman: ‘Sluit niet uit dat meer scholen tijdelijk sluiten’

Marjolein Moorman Beeld ANP

De tijdelijke sluiting van de scholen is een volgende stap in de problematiek die op scholen is ontstaan door een gebrek aan leraren. Eerder ging een school in Zuidoost dicht door het lerarentekort, terwijl in Noord een school is overgegaan op een vierdaagse schoolweek.

“Wij durven hier in Amsterdam te spreken van een onderwijscrisis, maar in Den Haag is de omvang nog niet doorgedrongen,” aldus wethouder Marjolein Moorman woensdagmiddag tegen de gemeenteraad. “Ik sluit niet uit dat in Amsterdam nog meer van dit soort situaties ontstaan.” Ze spreekt regelmatig met minister Arie Slob en krijgt niet de indruk dat het kabinet met extra maatregelen komt. “Dat betreur ik zeer. Ik zou tegen de minister willen zeggen: ‘kom met plannen.’”

De wethouder toont begrip voor de scholen die de deuren een week sluiten. “Het bestuur vindt dat de scholen niet meer de kwaliteit kunnen bieden die ze willen bieden. Ze voelen zich een oppascentrale.”

Dat juist in Nieuw-West scholen dichtgaan, is geen toeval, aldus Moorman. “Daar is het lerarentekort het grootst. Dat is schrijnend, want juist daar zijn veel scholen die kwetsbaar zijn.”

Numan Yilmaz van Denk, die zelf in het onderwijs werkt, vindt dat de term ‘onderwijscrisis’ de lading niet meer dekt. “Dit neemt de vorm aan van een nationale ramp.” Wethouder Moorman onderschrijft dit.