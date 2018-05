Wethouder Litjens: 'Geef parkeren van gasten meer tijd'

Bezoekersvergunningen worden hoofdzakelijk gebruikt in weekeinden

Uit panelonderzoek komt naar voren dat vanwege de bezoekersvergunning bezoekers langer blijven dan voorheen en dat bewoners vaker bezoek krijgen. Uit de evaluatie blijkt desondanks dat het gebruik van bezoekersvergunningen geen merkbaar effect heeft op de parkeerdruk op straat. Ook blijkt dat veel mensen geen gebruik maken van de regeling omdat zij aanvraag en gebruik te ingewikkeld vinden.



Zuidoost hekkensluiter

Er wordt, mogelijk doordat bewoners het systeem ingewikkeld vinden, maar bescheiden gebruikgemaakt van het bezoekersparkeren. In Zuid en West is dat nog het meest: 16 procent van de huishoudens heeft een bezoekersvergunning aangevraagd.



In beide stadsdelen tezamen zijn ruim 13.000 bezoekersvergunningen uitgegeven, bijna driekwart van het totaal. Oost en Noord (beiden 9 procent van de huishoudens) vormen een middenmoot, Nieuw-West (6) en Zuidoost (5) sluiten de rij. De regeling is niet geldig in stadsdeel Centrum.



Bezoekersvergunningen worden hoofdzakelijk gebruikt in weekeinden: het gebruik op zaterdag ligt twee keer zo hoog als op een doordeweekse dag. Meestal blijven de gasten niet lang: in bijna de helft van de gevallen gaat het om twee uur parkeren. In West en Zuid blijft het bezoek kennelijk het langst hangen, met vaker vier tot acht uur parkeertijd.