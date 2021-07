Wethouder Laurens Ivens stapt op wegens grensoverschrijdend gedrag

Wethouder Laurens Ivens treedt per direct af. Beeld Remko de Waal/ANP

‘Ik ben hier ontzettend van geschrokken omdat ik me daar op het moment zelf niet van bewust ben geweest. Achteraf moet ik wel constateren dat deze klachten helaas terecht zijn,’ schrijft Ivens in zijn afscheidsbrief.

‘Er is voor mij in mijn dagelijkse werk met enkele ambtenaren een onwerkbare situatie ontstaan op basis waarvan ik niet langer kan en wil aanblijven als wethouder.’ Over de precieze inhoud van de klachten is niets bekendgemaakt, volgens Ivens variëren de meldingen in ernst maar zijn ze volgens hem ‘in objectieve zin licht’. ‘De klachten hebben in alle gevallen geen betrekking op fysiek contact, maar betreffen opmerkingen die overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend zijn ervaren,’ aldus Ivens.

Al eerder gewaarschuwd

In 2019 werd Ivens al eens gewaarschuwd door burgemeester Femke Halsema nadat er klachten waren over ongepaste communicatie met vrouwelijke medewerkers. De gemeentesecretaris en ook de burgemeester zelf voerden in die tijd gesprekken met Ivens om hem te wijzen op zijn fouten. In 2020 volgden nog eens vijf signalen van ongewenst gedrag.

Eerder optreden richting de bestuurder was volgens Halsema niet haalbaar. ‘Het was op dat moment niet mogelijk om een formeel onderzoek te starten en hoor en wederhoor te plegen, omdat daar formele meldingen voor nodig zijn die er toen niet waren,’ schrijft ze aan de gemeenteraad. Begin 2021 werden wel formele meldingen gedaan. Daarop werd een onafhankelijk onderzoek ingesteld waarmee vast is komen te staan dat Ivens de richtlijnen voor goed bestuur heeft overschreden.

De gebeurtenissen hebben impact op de medewerkers die het betreft, schrijft Halsema. Hun is hulp aangeboden om te leren leven met wat hun is aangedaan. Halsema wil de gemeentelijke organisatie alerter maken, vooral als onbewezen signalen nog geen formele melding zijn, maar wel het uitzoeken waard zijn. Leidinggevenden krijgen volgens Halsema meer mogelijkheden om meldingen van grensoverschrijdend gedrag op te pakken ‘zodat leidinggevenden in voorkomende gevallen weten hoe te reageren’.

Eerste SP-wethouder

Laurens Ivens was wethouder sinds 2014, de eerste van SP-huize, na jarenlang raadslid te zijn geweest. Hij groeide in de loop van de jaren uit tot de stadsbestuurder met de meeste naamsbekendheid na burgemeester Halsema vanwege zijn veelbesproken portefeuille: wonen in Amsterdam.

‘Wij respecteren en begrijpen zijn besluit,’ schrijft Halsema. ‘We betreuren het dat Amsterdam hierdoor een bevlogen wethouder verliest die vijftien jaar veel voor de stad heeft betekend.’