Wethouder: ‘Kwaliteit ging boven prijs bij aanbesteding ICT-project gemeente’

Wethouder Hester van Buren (PvdA): 'Wij vonden dat de kwaliteit niet goed genoeg was. Goedkoop is soms ook duurkoop.' Beeld Jakob van Vliet

Verschillende partijen toonden zich bezorgd over het verloop van de aanbesteding voor een overkoepelend automatiseringssysteem dat in de plaats moet komen van tientallen losse applicaties voor dienstverlening. De kosten raamde de gemeente op 14 miljoen, maar Deloitte won de aanbesteding met een bod van 26 miljoen.

Concurrent Pegamento had een inschrijfprijs van ruim 12 miljoen en leek aanvankelijk de aanbesteding te gaan winnen, maar werd gepasseerd vanwege het aanleveren van een verkeerde referentie. Het bedrijf stapte daarop naar de rechter, die kritisch was over de ‘rommelige’ aanbesteding maar de uitkomst in stand hield.

“Wij vonden dat de kwaliteit niet goed genoeg was,” aldus Van Buren over het bod van Pegamento. “Goedkoop is soms ook duurkoop.”

Fictieve raming

Van Buren weersprak dat nu al sprake is van een overschrijding van de begroting met 12 miljoen euro (het verschil tussen de geraamde 14 miljoen en de geboden 26 miljoen). De 14 miljoen was een ‘fictieve raming’, zei ze, bedoeld om marktpartijen uit te dagen.

Ze stelde de raad gerust over zorgen dat de kosten door eventuele tegenvallers nog hoger kunnen uitpakken dan 26 miljoen. “Het is een fixed price,” zei ze over dat bedrag. Gedurende de looptijd van het zesjarige contract is eventueel meerwerk voor rekening van Deloitte, aldus Van Buren.

Geen signalen uit ambtelijk apparaat

Op vragen van de Partij voor de Dieren zei Van Burens collega Shula Rijxman (ICT) dat het college de afgelopen zomer, toen de aanbesteding liep, geen enkel signaal heeft bereikt vanuit het ambtelijk apparaat dat duidde op verbazing over het in een laat stadium terzijde schuiven van Pegamento.