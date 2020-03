Wethouder Kukenheim (zorg) afwezig vanwege aandoening

Beeld Eva Plevier

Kukenheim is sinds vorige week afwezig in de Stopera. Het is de verwachting dat ze na een rustperiode van zes weken haar werk weer geleidelijk kan oppakken.

Kukenheims portefeuille wordt verdeeld onder de wethouders Laurens Ivens (wonen), Rutger Groot Wassink (sociale zaken) en Victor Everhardt (financiën). Everhardt neemt het jeugddommein over, Groot Wassink richt zich op het beroepsonderwijs, zorg en ouderenbeleid, en Ivens wordt waarnemend wethouder sport.

In verband met een ernstige ziekte van een van haar dochters legde Kukenheim in 2018 ook haar werk neer. Ze nam toen negen weken zorgverlof.

Kukenheims huidige afwezigheid valt samen met de uitbraak van het coronavirus, dat ook Amsterdam heeft getroffen. De GGD valt normaliter onder haar portefeuille, en die adviseert de gemeente over de publieke gezondheidszorg. Die taken worden nu waargenomen door Groot Wassink.

Gemeentelijke beslissingen over de aanpak van het coronavirus vallen echter onder burgemeester Femke Halsema. “Halsema is voorzitter van de veiligheidsregio. Corona wordt in dit verband bekeken, in de hele regio,” aldus de voorlichter van Kukenheim. “Ook als de wethouder afgelopen vrijdag niet ziek was geweest, had burgemeester Halsema het woord gevoerd op de persconferentie over de coronabesmetting in Amsterdam.”