Wethouder Kukenheim: Blij dat geriatrie naar OLVG gaat

Oprichter CCN weerspreekt minister

Igor Tulevski, de oprichter van Cardiologie Centra Nederland (CCN) die de afgelopen dagen tevergeefs onderhandelde over een doorstart van MC Slotervaart, weerspreekt dat er te veel vraagtekens waren over de wijze waarop hij de zorg in het Amsterdamse ziekenhuis vorm had willen geven.



“Zorginhoudelijk waren er geen onduidelijkheden, dat is pertinent niet waar. Er waren geen enkele vragen over wat wij qua zorg voor ogen houden,” zegt hij in een interview met Het Parool.



Minister Bruno Bruins van Medische Zorg schreef dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer dat er ‘te veel vraagtekens rond zorginhoudelijke aspecten’ waren over het plan van Tulevski. Ook de plannen met het vastgoed riepen vraagtekens op, aldus de minister. Daarover zegt Tulevski: “Daar heb ik geen belangstelling voor. Ik ben cardioloog, geen makelaar ofzo. Mijn uitgangspunt is dat het vastgoed altijd in dienst van de zorg moet staan.”



Band met Loek Winter

Tulevski gaat ook in op zijn band met Loek Winter, tot het faillissement eigenaar van MC Slotervaart en via via aandeelhouder van CCN. Werknemers van het ziekenhuis vreesden dat Winter na de ondergang van het ziekenhuis via de achterdeur weer zou binnen komen bij een doorstart. Ook Zilveren Kruis zou er moeite mee hebben gehad.



“Ik geloof niet dat het geholpen heeft,” zegt Tulevski over de connectie met Winter. “We hebben iedereen duidelijk proberen te maken dat we er hem niet bij zouden betrekken.”



(Bas Soetenhorst)