Wethouder Kock stapt op na ruzie over toekomst AEB

Wethouder en locoburgemeester Udo Kock (D66) stapt op omdat het stadsbestuur hem niet steunt bij het privatiseren van de noodlijdende vuilverbrander AEB. Dat gaat Amsterdam veel geld kosten, denkt hij.

Dat schrijft Kock in een brief aan burgemeester Femke Halsema. Kock, verantwoordelijk voor de financiën, economische zaken en de gemeentelijke deelnemingen, waaronder AEB, vertrekt per direct.

Begin juli kwam vuilverbrander AEB in de problemen. Vier van de zes verbrandingslijnen moesten uitgeschakeld worden vanwege technische problemen en veiligheidsrisico’s. Dat had grote financiële gevolgen, de totale schade loopt in de tientallen miljoenen euro’s.

Volgens Kock moet de gemeente een meerderheidsaandeel in AEB afstoten zodat een private partij, in ruil voor een financiële injectie, AEB grondig kan reorganiseren en de verliezen voor de stad beperkt blijven. “De oplossing behelst een volledige privatisering van AEB,” vindt hij. “Privatisering is niet de enige denkbare oplossing, maar andere oplossingen zijn kostbaarder voor de gemeente en de Amsterdammers, risicovoller en bieden minder kans op een succesvolle doorstart van het bedrijf.”

Deal

Kock botste hierover de laatste weken met zijn collega-wethouders van GroenLinks, SP en PvdA, die liever zien dat Amsterdam een meerderheid van de aandelen AEB behoudt, of zeer invloedrijke garanties. Een externe investeerder is welkom, maar Amsterdam moet volgens hen de touwtjes in handen houden.

Kock had een geïnteresseerde partij die wilde instappen onder voor de gemeente gunstige voorwaarden, maar deze deal werd afgewezen door de overige wethouders. “Ik respecteer deze keuze. Echter, ik kan geen verantwoordelijkheid dragen voor een besluit dat evident risicovol en onnodig kostbaar is voor Amsterdam en haar inwoners.”

Kock, een voormalige IMF-econoom, was sinds 2014 wethouder in Amsterdam namens D66 en noemt zijn jaren in de Stopera ‘de meest enerverende en eervolle ervaring uit mijn professionele leven’. Hij reorganiseerde de stadsfinanciën met harde hand, verlaagde de stadsschuld en beperkte de lastenstijgingen voor Amsterdammers. Hij is een financieel expert, maar hechtte minder belang aan het politieke spel. Ook was zijn leiderschapsstijl erg directief. Hierdoor was Kock onder veel ambtenaren en collega-politici niet erg geliefd. Sinds 2018 was hij eerste locoburgemeester en daarmee de plaatsvervanger van burgemeester Femke Halsema.

Of coalitiepartij D66 onderdeel blijft van dit stadsbestuur nu Kock is vertrokken, is nog niet duidelijk.