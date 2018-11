Wethouder Ivens: 'Verlaag lasten corporaties'

Ivens (SP) ziet graag dat het Rijk de heffing verlaagt die corporaties moeten betalen voor de verhuur, en regels invoert om verdere huurstijging te beperken.



Volgens de wethouder is niet een tekort aan bouwlocaties de oorzaak van achterblijvende nieuwbouw, maar de gebrekkige mogelijkheden van corporaties om te investeren. Ivens zegt tegen het Financieele Dagblad dat Amsterdam plek heeft voor 73.000 woningen tot en met 2024, terwijl het college er 7500 per jaar in aanbouw wil nemen. 'We kunnen onwijs veel bouwen, als de Kamer over de brug komt.'



Op het moment stijgen de lasten van woningcorporaties door de verhuurderheffing. Daarbovenop komt nog eens dat corporaties moeten verduurzamen én een enorme opgave hebben om nieuw te bouwen. Daarom zegt Ivens: verlaag de belastingen voor woningcorporaties. De heffing bedraagt op dit moment 1,7 miljard euro per jaar.



Ivens, de Amsterdamse woningcorporaties en de huurderskoepels riepen eerder deze week in Het Parool Den Haag al op de verhuurderheffing af te schaffen: 'Wij rekenen op minister Kajsa Ollongren voor een verstandige en hoognodige beslissing.'