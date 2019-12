Wethouder Ivens: ‘Airbnb-wet’ gaat niet ver genoeg

Toeristen met rolkoffers op het Leidseplein. Beeld anp

De wethouders willen dat niet alleen de verhuurders verplichtingen krijgen, maar ook verhuurplatforms zoals Airbnb, Expedia en Booking. “Als platforms geen verplichtingen krijgen, dan is het een halve maatregel,” zegt de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens tegen NRC.

Het wetsvoorstel houdt in dat huiseigenaren die hun woning verhuren aan toeristen zich verplicht moeten registreren. Wie dat niet doet riskeert een boete die kan oplopen tot 83.000 euro. Overigens mag meldingsplicht alleen ingevoerd worden in gemeenten die kunnen aantonen dat er schaarste op de woningmarkt heerst en de leefbaarheid in de buurten onder druk staat. Het wetsvoorstel kwam er na lang aandringen van de vier grote steden.

Registratienummer

De handhaving van de wet komt bij de gemeenten zelf te liggen. Verhuur je bijvoorbeeld je woning via Airbnb, dan moet je het registratienummer wat je hebt aangevraagd bij de gemeente vermelden in de advertentie. Op die manier moet het voor gemeenten makkelijker worden om te controleren of verhuurders zich aan de regels houden. Maar de platforms worden niet verplicht om woningen zonder registratienummer te weigeren. Ook hoeven ze alleen het adres van verhuurders te delen als de gemeente daar actief naar vraagt. Die controle vergt een grote personele inzet.

Door het wetsvoorstel zullen kwaadwillende verhuurders zich straks dus niet vrijwillig bij de gemeente melden, denkt Ivens. “Ik wil de gegevens van de onwelwillende verhuurders. Maar als een platform nog steeds een advertentie van hen kan plaatsen, wat heb ik daar dan aan?,” zegt hij tegen NRC.

Minister van Veldhoven schrijft in een reactie aan NRC dat ‘dit wetsvoorstel het maximaal haalbare is binnen de Europese richtlijnen’. Om verdergaande regels in te voeren, moeten er stappen worden gezet in Brussel.