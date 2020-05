Wethouder is gedrag Amsterdammers zat: te veel afval op straat

Veel afval naast de bakken op de Amstelkade, een maand geleden. Beeld Pien van Engen

“Ik begin het zat te worden om de rommel achter de kont van de Amsterdammers op te ruimen,” zei wethouder Laurens Ivens woensdagochtend in de gemeenteraad. De gemeente moest twee particuliere bedrijven en extra wagens inzetten om het vuil van de straat te halen.

Dat was niet alleen nodig omdat er meer afval wordt aangeboden, maar ook vanwege het hoge ziekteverzuim onder de gemeentelijke afvalophalers, door corona. Dat verzuim ligt inmiddels op het oude niveau, maar de hoeveelheid afval op straat is nog altijd veel groter dan normaal. Ivens constateert ook dat op straat veel visafval ligt. Kennelijk wordt er in deze tijden meer gevist in de stad en ruimen vissers hun troep niet op.

Hogere afvalstoffenheffing

De wethouder waarschuwt dat Amsterdammers uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgen als de kosten oplopen, in de vorm van een hogere afvalstoffenheffing. Nu toeristen niet meer naar de stad komen, kunnen Amsterdammers niemand anders nog de schuld geven van de troep op straat.

Doordat veel mensen thuis werken, niet meer uiteten gaan en aan het klussen zijn geslagen, neemt de hoeveelheid afval en grofvuil toe. Veel Amsterdammers bieden hun grofvuil aan op dagen dat er niet wordt ingezameld, waardoor de troep op straat ligt. Ook plaatsen inwoners afvalzakken naast de bakken.

Volgens Ivens durven veel Amsterdammers de bakken niet aan te raken, uit angst voor besmetting. “Maar ze kunnen handschoenen aantrekken. Er is geen enkele reden om vuilniszakken op straat neer te zetten.” De gemeente zal inwoners via campagnes op het hart drukken de straten schoon te houden. “Zo kan het niet doorgaan. We moeten samen door deze crisis.”