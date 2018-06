Wethouder in opspraak om contact met redacteur

De verslaggever in kwestie zou via Messenger 'een eenzijdig en zeer persoonlijk telefoontje van Herrema' hebben ontvangen, 'waarin het niet tot een gesprek kwam'. 'De journalist verbrak daarop geschrokken de verbinding,' schrijft Almere Deze Week.



'Eerder had de wethouder via Messenger namelijk ook al persoonlijke berichten verstuurd waar de verslaggever opheldering over had gevraagd, maar niet kreeg.'



'Rode oortjes'

Volgens de krant riep de verslaggever Herrema daarop opnieuw ter verantwoording. Die zou daarop hebben gereageerd met de boodschap: 'Hoop niet dat je rode oortjes hebt gekregen'. 'Dat was naar mening van de redactie van deze krant een intimiderende en onbetamelijke reactie,' aldus de krant.



In een schriftelijke reactie aan Omroep Flevoland laat Herrema weten 'verontwaardigd' te zijn over de beschuldigingen en neemt hij afstand van de aantijgingen die Almere Deze Week richting hem uit. Volgens het verhaal van de wethouder betrof het eerste ongewenste contact met de redacteur een onbedoeld broekzakgesprek tijdens een wc-bezoek.



Broekzakgesprek

'Dinsdag heeft de betreffende redacteur via messenger contact gezocht met Herrema om hem te melden dat er een onbedoeld broekzakgesprek had plaatsgevonden. De wethouder heef hem voor dit signaal bedankt en maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.' De wethouder zou daarop een hoesje voor zijn telefoon hebben gekocht.



De wethouder schrijft niet te begrijpen waarom Almere Deze Week in plaats van de onderzoeksresultaten af te wachten de publiekeliike aanval op hem opent. 'Een onbedoeld gesprek vanuit een broekzak kan iedereen overkomen.'



