Wethouder: in nieuwe wijken tot 60 procent sociale huur

Amsterdamse vastgoedontwikkelaars pleiten ervoor de regels voor nieuwbouwprojecten te versoepelen. Die zouden anders niet meer rendabel zijn.



Topman Rob Haans van corporatie De Alliantie waarschuwde in mei al in Het Parool tegen te veel sociale huurwoningen, en zaterdag voegde ontwikkelaar Maarten de Gruyter zich bij hem.



Laurens Ivens wil de regels juist aanscherpen. De wethouder presenteert eind dit jaar zijn nieuwe woningbouwplannen. Daarin wordt de '40-40-20'-verhouding bij de bouw van nieuwe woonwijken (40 procent sociale huur, 40 procent middensector, 20 procent vrij) omhoog bijgesteld.



"Bij nieuwbouw op grondposities die we zelf in handen hebben, willen we toch meer sociale woningen dan die 40 procent," aldus Ivens.



"Daar gaan we het in de stad niet mee redden als we, zoals in het coalitieakkoord is afgesproken, per jaar minstens 2500 sociale woningen en 1670 middenhuurhuizen willen realiseren - van de 7500 die we in totaal willen bouwen."



Nu is 58 procent sociale huur.



Volstrekt duidelijk

Het percentage 'sociaal' kan daarbij op sommige plekken richting de 60 procent gaan. "Bouwtechnisch komt dat financieel uit, tenzij je als belegger of ontwikkelaar op de top van de markt een grondpositie hebt verworven."