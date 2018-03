Wethouder in gesprek met minister over aanpak graffiti

In het gemeentelijke beleidsplan is opgenomen dat graffiti zo snel als mogelijk wordt verwijderd. De gvb neemt verantwoordelijkheid op het gebied van hun metro- en tramtoestellen. De verantwoordelijkheid voor de geluidswallen langs snelwegen ligt bij Rijkswaterstaat.



In het verleden drong de gemeente meerdere keren aan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om korte metten te maken met graffitivandalisme. Op 14 februari 2018 sprak de wethouder van Verkeer en Vervoer, Pieter Litjes, opnieuw met de minister om het probleem aan te pakken. Er wordt momenteel gekeken hoe beide partijen een bijdrage kunnen leveren om de graffiti langs snelwegen in te perken.



In het gesprek tussen de minister en wethouder zijn verschillende duurzame oplossingen aan bod gekomen. Een daarvan is het met mos bekleden van geluidswallen. Het voordeel van de mos is dat de lucht gezuiverd wordt en CO2-uitstoot vermindert. Andere opties zijn het aanbrengen van wandschilderingen of het plaatsen van verwijderbare folie.



