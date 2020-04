Wethouder Groot Wassink: ‘Zorgen om toekomst zelfstandigen’

Wethouder Groot Wassink: ‘De zwakte van de arbeidsmarkt, die al is beschreven in rapporten en onderzoeken, is nu ook in de praktijk zichtbaar.’ Beeld Sanne Zurné

De gemeente Amsterdam heeft een speciale ruimte ingericht voor de ambtenaren die, op ­anderhalve meter van elkaar, alle aanvragen van zelfstandige ondernemers moeten afhandelen. Negentig ambtenaren die normaal gesproken heel ander werk doen, zijn vrijgemaakt om te helpen; het team bestaat hierdoor uit 135 mensen.

“Op het moment dat het kabinet de maatregelen bekendmaakte, zagen wij de aanvragen ­binnenkomen. We hebben direct opgeschaald,” aldus wethouder Rutger Groot Wassink. “Het gaat niet alleen om het verwerken van de aanvragen, maar ook om techniek.”

De aanvragen komen binnen via internet. Op de site staat een waarschuwing dat de site uit kan vallen, maar volgens de wethouder is dit nog niet veel gebeurd.

Zelfstandigen die geen of minder opdrachten hebben vanwege de coronacrisis, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van het rijk. De gemeente voert deze regeling uit. “We hopen binnen twee weken na de aanvraag een voorschot te kunnen verstrekken.” De afhandeling van de aanvraag neemt langer in beslag.

Sociaal minimum

De noodregeling zorgt ervoor dat zelfstandige ondernemers, met en zonder personeel, een ­inkomen houden dat op het sociaal minimum ligt, zo’n 1500 euro bruto per maand. Dit geld hoeven ze niet terug te betalen. Ook kunnen ze maximaal 10.175 euro lenen tegen 2 procent rente. Deze regeling geldt voor drie maanden.

Groot Wassink is te spreken over de maatregelen van het kabinet, maar maakt zich wel zorgen over de toekomst van veel zelfstandigen. Na drie maanden valt deze financiële steun weg en als de coronacrisis dan niet voorbij is – daar lijkt het wel op uit te draaien – zullen deze onder­nemers zonder inkomsten zitten. Dan moeten ze een beroep doen op een bijstandsuitkering. Die is niet hoog, 1052 euro per maand voor een alleenstaande en 1503 euro voor een gezin, maar hiervoor gelden ook extra eisen, die niet van toepassing zijn op de noodregeling.

Zwakke arbeidsmarkt

Als een zelfstandige een koophuis heeft, of een partner met inkomen, vervalt het recht op bijstand. “Stel dat een zzp’er geen inkomen meer heeft, maar wel een koophuis, dan zal hij de woning moeten verkopen,” zegt Groot Wassink. “Dat is nogal wat. Als later de crisis voorbij is en de opdrachten weer binnenkomen, is de ondernemer wel zijn huis kwijt.” De wethouder wil hierover in overleg met staatssecretaris ­Tamara van Ark.

Volgens Groot Wassink is het grote aantal aanvragen van zelfstandigen in nood het gevolg van de ‘doorgeslagen flexibilisering’ van de arbeidsmarkt. “Hierdoor zijn veel mensen kwetsbaar. Zij zitten zonder werk en vallen niet onder de ­sociale zekerheid. De zwakte van de arbeidsmarkt, die al is beschreven in rapporten en onderzoeken, is nu ook in de praktijk zichtbaar.”

Extra nachtopvang De gemeente Amsterdam heeft woensdag besloten in een sporthal honderd extra slaapplaatsen te creëren voor dak- en thuislozen. Om welke sporthal het gaat, wil de gemeente nog niet zeggen. Eerst moeten de omwonenden geïnformeerd worden. Deze opvang komt boven op de vorige week aangekondigde 240 plekken in onder meer de Van Hogendorphal in West. Extra opvang is nodig vanwege de coronacrisis. Om verspreiding van de ziekte te beteugelen, moeten bestaande opvanghuizen inkrimpen en moeten de mensen die nu nog buiten slapen zo snel mogelijk naar binnen. De GGD adviseert niet over te gaan op 24 uursopvang voor daklozen, omdat dat de kans op besmetting vergroot. Amsterdam telt zo’n 6000 slaapplaatsen voor daklozen en 445 tijdelijke plekken in de door­lopende winteropvang.