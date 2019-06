Wethouder Groot Wassink nodigt ‘gewone Amsterdammer’ uit voor etentje

De wethouder hoopt tijdens de gesprekken inspiratie op te doen Beeld ANP

‘U bent ingeloot voor een bijzonder diner om te praten over de toekomst van de stad.’ 35 willekeurig gekozen Amsterdammers die via loting zijn geselecteerd ontvingen deze week een brief met deze tekst.

Waar Geert Wilders contact heeft met de door hem bedachte Henk en Ingrid en Mark Rutte een kort lijntje heeft met de ‘hardwerkende Nederlander’ mag de ‘gewone Amsterdammer’ zich in de warme belangstelling van het stadsbestuur verheugen.

Zo kunnen zij zich sinds deze maand aanmelden voor een tienminutengesprek met de burgemeester. Alleen inwoners van Amsterdam zijn welkom. Het spreekuur is niet bedoeld voor vertegenwoordigers van ondernemingen, stichtingen, verenigingen of andere organisaties.

Erfenis van Cohen

Groot Wassink (Democratisering) gaat een stap verder. Hij heeft deze week als ware hij Gaston Starreveld van de Postcodeloterij, een enveloppe met gouden letters gestuurd voor een etentje in de ambtswoning. ‘Ik wil namelijk graag met u praten over u en onze stad. (…) Wat vindt u dat anders moet en wat zijn uw zorgen en wensen?’ De komende tijd volgen meer van dit soort diners.

Ambtswoninggesprekken stammen uit de tijd van burgemeester Job ­Cohen en waren bedoeld om over een specifiek onderwerp met belanghebbenden van gedachten te wisselen. Het doel van de avonden die Groot Wassink nu organiseert, is anders: om inspiratie op te doen en te praten met doorsnee inwoners.

Het stadsbestuur hoopt met dit initiatief wat te kunnen doen aan de tanende betrokkenheid van burgers bij de (lokale) politiek. Daarnaast is er de druk vanaf de flanken. De traditionele partijen, GroenLinks en D66 incluis, krijgen uit de linker- en rechterhoek steeds vaker het verwijt dat zij ver af staan van de doorsnee stadsinwoners.

De gelehesjesprotesten in Frankrijk hebben het beeld van een ‘gewone’ middenklasse tegenover een bestuurlijke elite nog scherper neergezet. In het coalitieakkoord uit 2018 is daarom afgesproken inwoners veel meer te betrekken bij de besluitvorming en de toekomst van de stad.

Representatieve groep

Opvallend is dat Groot Wassink teruggrijpt op een door loting geselecteerde groep. Dat idee raakt steeds meer in zwang. Op reguliere inspraakavonden komen meestal tegenstanders af. Inspraakprocedures zijn wettelijk verplicht, maar wethouders vinden het interessanter om te horen van inwoners die niet vooringenomen zijn. Zo nodigde wethouder Udo Kock (Financiën) vorig jaar tijdens diverse informatieavonden een representatieve groep inwoners uit voor een gesprek om te bepalen of een belasting op attracties wenselijk is. Deze mensen die samen een goede afspiegeling moesten zijn van de bevolking, werden bij elkaar gebracht door onderzoeksbureau OIS.