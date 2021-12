Wethouder Groot Wassink: nieuwe steunregeling zzp’ers aan alle kanten onhandig

Beeld Getty

Voor veel zzp’ers is het een moeilijke tijd. Ben je kunstenaar en onderneem je in de avond? Sinds 9 december is dat vrijwel onmogelijk met alle coronamaatregelen. Werk je overdag als zelfstandige in de evenementensector? Sinds afgelopen weekend is dat ook uitgesloten. Daar komt bij dat de zogenoemde Tozoregeling sinds 1 oktober is afgeschaft. Veel zzp’ers zien momenteel hun hele inkomen wegvallen.

Het kabinet verwijst getroffen zelfstandigen nu naar het zogenoemde besluit bijstandverlening zelfstandigen (bbz), een reguliere regeling die vanwege de nieuwe coronamaatregelen tijdelijk is aangepast. Zo is de vermogenstoets komen te vervallen en kan de bijstand met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Toch zijn de voorwaarden complexer – een bedrijf moet bijvoorbeeld aantonen levensvatbaar zijn.

Voor veel zzp’ers een onmogelijke opdracht, omdat ze in coronatijden weinig verdienen en dus niet levensvatbaar zijn. Het is aan de gemeente om te bepalen of de zzp’ers dan ook daadwerkelijk recht hebben op deze uitkering. Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) zegt dat de gemeente hier niet te scherp op is, maar dat alsnog een ‘deel van de zelfstandigen buiten de boot dreigt te vallen’ omdat zij bijvoorbeeld huiverig zijn om de bbz te gebruiken. “Ik roep het kabinet op snel met plannen te komen, zodat zelfstandigen en gemeenten niet elke drie maanden met een nieuwe regeling worden geconfronteerd.”

3500 aanvragen

Amsterdam telt ongeveer 80.000 zelfstandigen waarvan op de piek van de coronacrisis 40.000 mensen gebruik maakten van de Tozoregeling. Dit jaar maakten nog circa 12.000 zzp’ers gebruik van de Tozoregeling. Van alle zzp’ers hebben 3500 mensen een aanvraag voor de bbz gedaan en sinds de aankondiging van de lockdown van afgelopen weekend loopt dit aantal verder op.

Voorzitter van belangenorganisatie ZZP Nederland Frank Alfrink ziet ook dat de nieuwe regeling niet werkt voor zelfstandigen. “De bbz is een bijstandsuitkering, die niet aansluit bij ondernemerschap. Het is daarom geen goede vervanger voor de Tozo, die is laagdrempelig en duidelijk.” Alfrink wijst ook erop dat de bbz voor gemeenten meer administratief werk oplevert, waardoor zzp’ers langer moeten wachten voordat ze een uitkering krijgen.

Daar bovenop komt dat gemeenten de nieuwe regeling verschillend interpreteren. Soms wordt de vermogenstoets bijvoorbeeld alsnog uitgevoerd. Alfrink: “In Amsterdam zijn ze een stuk minder streng, terwijl in Den Haag tot de cataloguswaarde van de auto wordt gekeken of iemand recht heeft op de uitkering. Ik kan niet anders dan heel blij met Amsterdam zijn.”

Pleidooi voor langetermijnvisie

Het is niet de eerste keer dat Groot Wassink voor een langetermijnvisie voor zzp’ers pleit. Deze week werd hij ook gesteund door de VNG, die het kabinet verwijt steeds met nieuwe regelingen en verlengingen te komen. In het vorige week gepresenteerde regeerakkoord werd vanuit Den Haag hier ook minder duidelijkheid over verschaft.

Groot Wassink: “De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen die nu wordt voorgesteld in het regeerakkoord is een goede start, maar nog onvoldoende. De coronacrisis heeft laten zien dat de bestaanszekerheid van vele zelfstandigen eigenlijk onvoldoende is en dat velen te weinig reserves hebben.”

Alfrink sluit zich daarbij aan. “Wederom zien we weinig concrete stappen voor zelfstandigen.”