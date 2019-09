Wethouder Groot Wassink krijgt stadsfinanciën tijdelijk onder zijn hoede

Wethouder Rutger Groot Wassink. Beeld Eva Plevier

Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de raad. Vorige week legde Kock zijn werkzaamheden per direct neer, omdat hij het oneens was met de beslissing om de noodlijdende vuilverbranding AEB voorlopig niet te privatiseren. Kocks taken zullen waargenomen worden door zijn collega’s, totdat D66 een nieuwe kandidaat heeft gevonden.

Tot die tijd is Kocks partijgenoot Simone Kukenheim verantwoordelijk voor Economische Zaken, Schiphol en Port of Amsterdam. Wethouder Sharon Dijksma (PvdA) zal de gemeentelijke deelnemingen onder haar hoede nemen, waaronder AEB. De ontwikkeling van de Zuidas en het Marineterrein komen bij Marieke van Doorninck (GroenLinks) te liggen, die nu ook al verantwoordelijk is voor duurzaamheid en daardoor betrokken is bij het AEB-dossier.