Wethouder Groot Wassink: ‘GroenLinks heeft een pijnlijk verlies geleden’

Rutger Groot Wassink. Beeld Sanne Zurné

Het doet pijn, en de impact op de partij is enorm, erkent GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink. Toch durft hij nog niet te zeggen of het verlies, van 14 naar 7 zetels in de Kamer en ook een halvering onder lokale kiezers, te wijten valt aan het GroenLinks-beleid dat onder zijn leiding is uitgerold over de stad.

Wat ging er mis in deze campagne?

“GroenLinks heeft een pijnlijk verlies geleden en het is een nieuw dieptepunt in een decennium waarin links het moeilijk heeft. Dat is het grote probleem, voor links in het algemeen en nu voor GroenLinks in het bijzonder. Uit onderzoek blijkt dat kiezers de grote thema’s zoals klimaat erg belangrijk vinden, maar wij zijn niet in staat gebleken om iets als bestaanszekerheid goed onder de aandacht te brengen.”

GroenLinks-beleid heeft de laatste tijd tot veel ophef geleid, denk aan de windmolens of de volkstuinen. In hoeverre is dit van invloed geweest op de uitslag?

“Ik snap dat u het verband legt, ik zie dat we in bijna heel Noord-Holland halveren dus het zou kunnen dat lokale issues een rol hebben gespeeld. Het zou kunnen dat kiezers de dingen die we beloofd hebben om te doen niet altijd prettig vinden, maar we hadden het wel afgesproken en we voeren het nu uit samen met andere partijen zoals D66. Ik zie ook dat Bij1 en Volt enorm veel steun krijgen in Amsterdam, dat is ook een verklaring voor ons verlies.”

Ziet u in dit verlies aanleiding om dingen anders te gaan doen?

“Nee, we hebben een goed coalitieakkoord en we blijven eraan werken om Amsterdam door de crisis te loodsen. We moeten kritisch naar onszelf kijken, maar de halvering in Amsterdam hoort volgens mij bij de halvering die we landelijk ook zien. Ik zou graag snel een onderzoek willen naar de oorzaken van dit verlies, uitgevoerd door mensen uit de partij en uit het land. Dat is mijn oproep richting de partijtop. Verder is mijn credo: vastberaden voorwaarts.”

Is Jesse Klaver na dit verlies nog de juiste partijleider?

“Er wordt op dit soort momenten misschien gemopperd, maar ik zie geen reden voor zijn vertrek. Het is gek om een lijsttrekker te vervangen die het niet lang geleden heel goed gedaan heeft. Het kan ontzettend snel gaan, de onstuimige winst van D66, waar ik hen overigens mee feliciteer, hadden mensen ook niet zien aankomen. Het kan net zo snel weer onze kant op vallen.”

Wat is zijn taak de komende tijd?

“Een goed en snel onderzoek is voor mij belangrijk. Verder hoop ik van harte dat GroenLinks de uitnodiging voor gesprekken inzake de coalitievorming in Den Haag met een open houding aanvaart, en dat we het gesprek aangaan. Ook al heb je een slechte uitslag, het doel moet zij om deel te nemen aan de coalitie.”

D66 kondigt alvast een ‘slag om Mokum’ aan voor de raadsverkiezingen van 2022. Wat vindt u daarvan?

“Bring it on! Het is geen geheim dat ik graag weer lijsttrekker word, en ik houd van de competitiedrang die uit de woorden van de D66-leider spreekt. Ik zie genoeg mogelijkheden om met ons verhaal de strijd aan te gaan. Het ging de afgelopen jaren op en neer tussen D66 en GroenLinks, volgend jaar moet van ons worden.”