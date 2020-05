Wethouder: fietsen door de IJtunnel gaat niet gebeuren

Beeld EPA/Remko de Waal

De wethouder reageert daarmee op een verzoek van onder meer de Amsterdamse afdeling van de Fietserbond om de IJtunnel open te stellen voor fietsers. Volgens de wethouder mag het niet en is het ook niet verstandig.

Dijksma zei donderdagmorgen in een commissievergadering dat eerdere ervaringen met het openstellen van de tunnel niet al te gunstig zijn. Ze wees erop dat er tijdens een openstelling afgelopen jaar, toen het openbaar vervoer een dag staakte, acht ongelukken zijn gebeurd in de tunnel. “Dat zijn eenzijdige ongevallen, waarbij dus geen ander verkeer betrokken was. Dat is heel veel.”

Onderschatting snelheid

Het Parool nam vorig jaar de proef op de som en maakte ook per fiets gebruik van de tunnel. De ervaring leerde dat veel fietsers de snelheid onderschatten en dat zich veel gevaarlijke situaties afspeelden in met name de afdaling.

Ook zijn er wettelijke beletsels, stelde de wethouder. Wanneer één buis beschikbaar wordt gemaakt voor fietsers, zouden auto’s in twee richtingen door de andere buis moeten rijden. “Auto’s die in tegengestelde richting door dezelfde buis moeten, dat mag simpelweg niet. Dat zou ook niet verstandig zijn.”

Vrachtverkeer

Verder speelt de bereikbaarheid van de stad voor vrachtvervoer een rol in haar overweging, aldus Dijksma. Ze wees erop dat vrachtauto’s geen gebruik kunnen maken van de Piet Heintunnel en dus vaak zijn aangewezen op de IJtunnel. “Die moet dus echt toegankelijk blijven voor vrachtverkeer.”

Een commissie doet nog onderzoek naar het voorstel van de Fietsersbond, maar de wethouder stelde, ‘in het kader van verwachtingsmanagement’, dat die verwachtingen dus beter niet al te hooggespannen kunnen zijn. “Dit is geen oplossing. Ik wijs erop dat tijdens de ov-staking van vorig jaar er helemaal geen mogelijkheid was om centraal het IJ te passeren, nu zijn er wel mogelijkheden.”

‘Grote zorgen pont’

Hoe de problemen met de volle pontveren wel kunnen worden opgelost, liet Dijksma niet weten. Zij stelde dat er met name ‘grote zorgen’ zijn met het Buiksloterveer. “Daar wordt maximaal gevaren en er worden onder meer mensen ingezet om de toegang tot de punten te reguleren.”

Het GVB liet eerder weten nog met de inrichting van de pont na 1 juni bezig te zijn. “We geven nu aan hoeveel mensen er op de pont mogen. Na 1 juni moeten pontgebruikers een mondkapje op en met verdere details komen we nog.” Ook wordt de normale dienstregeling weer opgestart, wat betekent dat er meer ponten gaan varen.