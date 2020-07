Wethouder erkent: inspraak over nieuwe Meervaart schoot tekort

Het huidige gebouw van theater De Meervaart. Beeld Mats van Soolingen

Meliani beloofde beterschap. Volgens de wethouder zijn meer inspraaksessies nodig en moet de gemeente de wijken in, zodat ook bewoners kunnen meepraten die niet toevallig de gemeentewebsites volgen.

Ze reageerde hiermee op felle kritiek uit de raad over de manier waarop het gemeentebestuur heeft geopereerd in dit dossier over het nieuwe Meervaart-theater.

Het college heeft een voorkeur voor een plek in de Sloterplas en wil 4,8 miljoen euro vrij maken voor verder onderzoek, maar daar was vooral de oppositie het niet zomaar mee eens. “We worden een miljoenenproject ingerommeld,” zei Anke Bakker (Partij voor de Dieren). “Het is schandalig dat het college dit prestigeproject nog even snel voor het reces erdoorheen wil drukken.”

Volgens Don Ceder (ChristenUnie) is de raad te laat en onvolledig ingelicht. Hij noemt het optreden van het college ‘grenzend aan beschamend’. Ook andere oppositiepartijen vinden dat het gemeentebestuur de raad slecht heeft ingelicht, onder meer door een ‘onvolledige samenvatting’ te maken van kritische rapporten.

Grootstedelijk

De coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP schaarden zich donderdagochtend in het raadsdebat achter de keuze voor de waterlocatie en het verstrekken van een krediet om het nieuwe theater verder uit te werken en te ontwerpen. De Meervaart, gebouwd in 1977, is aan een nieuw gebouw toe, daarover is heel de raad het eens. Het college heeft, naar eigen zeggen, onderzoek gedaan naar zeven mogelijke locaties voor het nieuwe theater in Nieuw-West en kwam uit bij de Sloterplas.

Juist die locatie roept discussie op. Diverse bewonersorganisaties en leden van de stadsdeelcommissie, ook van Meliani’s partij GroenLinks, uitten in Het Parool al kritiek op de plannen, die de Sloterplas en het groen zouden aantasten. Het CDA is er niet van overtuigd dat sloop en nieuwbouw van het theater op de huidige locatie onmogelijk is. Carolien de Heer van de PvdA ziet juist geen alternatief voor een theater in het water: sloop en nieuwbouw betekent dat de Meervaart drie jaar dicht moet en het alternatief bij de Lelylaan is een aantasting van de ‘groenstructuur.’ “We houden mensen voor de gek als we zeggen dat er nog andere opties zijn.”

‘Geen koude tempel’

Volgens wethouder Meliani wordt de nieuwe Meervaart ‘grootstedelijk in een natuurlijke omgeving. Dit wordt geen koude tempel, maar een plek die je altijd kunt binnenlopen, zoals de bibliotheek op Oosterdokseiland. In Nieuw-West is nog nooit iets gebouwd van dit niveau.”

Het steekt veel partijen dat er een hotel komt op de plek van de oude Meervaart, terwijl de stad juist verdere groei probeert te beperken. Dit hotel is echter onderdeel van eerder gemaakte afspraken. Wethouder Marieke van Doorninck beloofde een ‘serieus gesprek’ met de ontwikkelaar.