Wethouder duurzaamheid wil klimaatakkoord voor elk stadsdeel

In Amsterdam hebben we een klimaatfonds om te zorgen dat lagere en middeninkomens er niet op achteruitgaan

"Dat het moet, staat vast. Hoe we het doen, gaan we samen bedenken."



U wilt een klimaatakkoord, zelfs per stadsdeel. Het landelijke voorbeeld is niet aanlokkelijk...

"In plaats van onderhandeltafels hebben wij gesprekken: wat wil jij doen? En wat heb je van de gemeente nodig? Dat kan ook een buurt­coöperatie zijn die zonnepanelen wil in de hele straat en hulp vraagt. We gaan koplopers uit­nodigen om het voortouw te nemen. Met bedrijven en de haven maken we harde afspraken. Dat allemaal samen wordt de Routekaart Amster­dam Klimaatneutraal. Die gaan we jaarlijks monitoren en daar gaan we elkaar aan ­houden."



Landelijk is het draagvlak alleen maar minder geworden sinds de gesprekken over het klimaat­akkoord.

"Echt naar om te zien dat de heel logische zorg van mensen dat zij de rekening gaan betalen door sommige partijen wordt opgepakt om te zeggen: laten we maar stoppen. In Amsterdam hebben we daarom een klimaatfonds gevuld met 150 miljoen euro, vooral om te zorgen dat lagere en middeninkomens er niet op achteruitgaan. Je moet dit soort zorgen wegnemen, niet vergroten."



Die zorgen zijn begrijpelijk, toch? Gas wordt al duurder vanwege klimaatmaatregelen. Wie in een tochtige sociale huurwoning zit, kan geen kant op.

"Als we niks doen, zijn we nog veel asocialer. Uiteindelijk raken fossiele brandstoffen op en worden ze vanzelf duurder. Dan eindigen de mensen die het niet kunnen betalen, in een slecht geïsoleerde woning met een torenhoge gasrekening. En wie het wel kan betalen, heeft allang een warmtepomp gekocht."



Het doel was: drie wijken van het gas voor 2022. Nu zegt u: drie wijken komen 'in een onomkeerbaar proces om aardgasvrij te worden'. U heeft haast, toch?

"Uiteindelijk maken vastgoedeigenaren zelf de keuze voor een alternatief voor gas. Niet de gemeente, niet over de hoofden van mensen heen. Ook hier geldt: dat we het gaan doen is ­zeker. Hoe we het gaan doen, bespreken we met de stad."