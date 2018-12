Wethouder Dijksma uit zorgen over gang van zaken Uber

Dat stelden beide bestuurders gisteren in reactie op vragen vanuit de gemeenteraad naar aanleiding van een aantal dodelijke ongevallen waarbij Uberrijders betrokken waren en het nieuws dat er stevig wordt gehandeld in accounts van het taxibedrijf.



Wethouder Dijksma gaat binnenkort praten met Uber over de verschillende incidenten waardoor het taxibedrijf in opspraak is geraakt. Zij is bezorgd, maar stelde ook niet bevoegd te zijn het beleid ten aanzien van taxi's te veranderen. "Daarover ben ik ook in gesprek met staatsecretaris Stientje van Veldhoven."



16 uur werken

Bij een ongeval op de Rozengracht overleed twee weken geleden een voetganger nadat hij was aangereden door een Ubertaxi. Er gaan al langer verhalen rond over chauffeurs van Uber die veel te veel uren werken, soms wel 16 uur per dag. Of dat bij dit ongeval een rol speelde, is onderwerp van onderzoek.