Wethouder Dijksma: parkeerboete moet omhoog

De boete voor niet-betaald parkeergeld is nu 49 euro. Dagkaarten in sommige wijken zijn straks nog goedkoper

Eigenlijk mag een gemeente alleen de kosten in rekening brengen die nodig zijn om de niet betaalde parkeerbelasting te incasseren. In het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen staat precies beschreven welke kosten dit zijn.



Arbeidskosten zijn in de wet een belangrijke factor, maar die post is in Amsterdam zeer laag geworden door de digitalisering van de handhaving. Dijksma wil ook andere kosten in rekening kunnen brengen, zodat de prijs van een bon omhoog kan.



Onduidelijk is nog aan welk bedrag de wethouder zit te denken.



Parkeerapp

Boutkan denkt dat een verhoging tot omstreeks 75 euro ervoor zal zorgen dat automobilisten netjes geld in de meter zullen gooien of de parkeer-app aanzetten. Of dat lukt is de vraag, want het wettelijk maximum voor de naheffingsaanslag ligt nu op 62 euro. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nog geen oordeel gegeven over het verzoek van Dijksma.



In 2017 legde Amsterdam ruim 780.000 naheffingsaanslagen op. Komend jaar wil Amsterdam het uur­tarief voor bezoekers verhogen naar 7,50 euro in het centrum; ook in andere wijken gaan de prijzen omhoog.