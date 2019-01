Wethouder Dijksma bezorgd over ongevallen met taxi's

Ze zegt dit nadat afgelopen weekend een 24-jarige vrouw op de kruising van de Heemstedestraat en de Poeldijkstraat om het leven was gekomen door een aanrijding met een taxi van Uber.



"Er zijn de afgelopen tijd te veel ongelukken gebeurt waar taxi's bij betrokken zijn," zegt Dijksma. Ze heeft maandag nog overleg met de Europese directeur van Uber en gaat ook in gesprek met andere taxiorganisaties in Amsterdam.



"Verder vind ik dat Uber zijn verantwoordelijkheid moet nemen en ervoor moet zorgen dat hun chauffeurs zich houden aan alle hier geldende wet- en regelgeving.''



Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat er al enige tijd gesprekken zijn met Uber over de veiligheid en de kwaliteit van de diensten van de chauffeurs die een Uber-account gebruiken. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven praat binnenkort met Dijksma over de problemen op de Amsterdamse taximarkt, meldt een woordvoerder.



Zorgen

Thijs Emondts, general manager van Uber in Benelux, maakt zich er eveneens zorgen over dat in korte tijd meerdere ongevallen zijn gebeurd, zegt hij in een reactie. "Veiligheid is onze grootste prioriteit, daarom onderzoeken wij of wij nog meer kunnen doen om de verkeersveiligheid te vergroten.'' Hij zegt verder: "Onze gedachten gaan uit naar de naasten van het slachtoffer.''



Maandagmiddag hebben taxichauffeurs van de door de gemeente erkende Toegelaten Taxi Organisaties (TTO) actie gevoerd bij de Passenger Terminal Amsterdam (PTA).



Volgens een woordvoerder van Taxicentrale Amsterdam (TCA) kwamen er zo'n vijfhonderd chauffeurs van diverse organisaties op af. Ze bevestigden rouwlintjes op hun auto's en blijven hier de rest van de week nog mee rondrijden. "De ongelukken met Ubertaxi's stellen de TTO's in een kwaad daglicht," aldus de zegsman. "We willen hiermee een vuist maken naar Uber en een signaal afgeven naar de gemeente.''



