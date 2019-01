Wethouder: 'Curator brak onderhandelingen Slotervaart af'

Recht van koop

Het stadsbestuur schrijft bezorgd te zijn over opmerkingen van de curatoren in de pers, dat het voor andere geïnteresseerde partijen onduidelijk kan zijn of er wel of geen voorkeursrecht op het pand berust en of het de bestemming als ziekenhuis zal behouden.



Wat het college betreft kan daar geen misverstand over bestaan: het gebouw behoudt een zorgfunctie en de gemeente heeft het eerste recht van koop. Daarbij benadrukt het college dat aan allerlei voorwaarden moet worden voldaan om te garanderen dat een marktconforme prijs wordt overeengekomen met de curator.



De gemeente waarschuwt dat als de curator het gebouw aan andere partijen verkoopt achter de rug van de gemeente om, dit via de rechter kan worden teruggedraaid. Ook wordt de curator gemaand rekening te houden met het naburige Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, dat ruimte in het gebouw huurt en betrokken moet worden bij toekomstplannen.



Curator Marc van Zanten weerspreekt dat sprake is geweest van onderhandelingen. "Ik ga de brief nog eens rustig lezen, maar kan u nu wel alvast zeggen dat er geen onderhandelingen zijn geweest, laat staan dat die eenzijdig door mij zijn afgebroken. Daar wil ik het voor nu bij laten."



