Wethouder: ‘Bestuur Haga op weg naar uitgang’

Het omstreden bestuur van het Haga Lyceum kan niet eindeloos traineren, denkt wethouder Marjolein Moorman. ‘Een school is er voor de leerlingen, niet voor het bestuur.’

Verbaasd was Marjolein Moorman niet door de kritiek van de Onderwijsinspectie op het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Ze wist ook al dat directeur Söner Atasoy zichzelf riant laat belonen: het maximum toegestane bedrag uit de Wet normering topinkomens. Toch windt de Amsterdamse PvdA-wethouder van Onderwijs zich op. “Dat maximum is bedoeld voor bestuurders die verantwoordelijk zijn voor meerdere scholen met soms wel duizenden leerlingen. Hier gaat het om één schooltje met 175 leerlingen.”

Atasoy weigert op te stappen. Verbaast u dat ook niet?

Moorman: “Nee. Ik vind het wel onverstandig. Een school is er voor de leerlingen, niet voor het bestuur. Als dat blijft zitten, staakt de minister de bekostiging en vorderen wij het gebouw terug. Dat lijkt me niet in het belang van de leerlingen.”

Er doemt een lange juridische strijd op.

“Het bestuur heeft vier weken om bezwaar te maken tegen het besluit van de minister. De school heeft daarna drie weken om een interim-bestuur te benoemen. Dan zijn we halverwege september.”

De rechter kan ook voortzetting van de bekostiging gelasten zolang er juridische procedures lopen.

“Het bestuur kan het niet eindeloos traineren. Uiteindelijk hebben ze het inspectierapport ook maar drie weken opgehouden door naar de rechter te stappen.”

Heeft de Inspectie niet de schijn tegen? Aanvankelijk lag er een positief rapport. Toen kwam de AIVD met een waarschuwing en nu ligt er een heel kritisch stuk.

“Dat rapport is nooit definitief vastgesteld. De methodiek was volstrekt anders, met alleen aangekondigde bezoeken en lichter onderzoek. Je kunt de Inspectie niet van bevooroordeeldheid betichten. Over de acht islamitische basisscholen in de stad is de Inspectie heel positief. Dat tot nader onderzoek werd besloten vanwege ernstige signalen van de AIVD, vind ik logisch. Het is toch ondenkbaar dat wij zulke informatie zouden achterhouden?”

Dat ambtsbericht van de AIVD, waarin werd gewaarschuwd voor banden met radicale figuren, is inmiddels omstreden. Had u er achteraf niet terughoudender mee willen omgaan?

“Nee. Ouders van leerlingen hebben recht op die informatie. En ik ben niet degene die de inlichtingendiensten controleert. Ik moet uitgaan van de juistheid van de informatie, al is het lastige bij dit soort berichten dat de bronnen niet openbaar zijn.”

Begin deze week berichtten Het Parool en andere kranten op basis van vrijgegeven gemeentelijke documenten dat het stadsbestuur de randen heeft opgezocht in de omgang met het Haga Lyceum.

“Wanneer dan?”

Bijvoorbeeld bij pogingen een concurrent van het Haga Lyceum in de markt te zetten.

“Wij hebben gesprekken gefaciliteerd over een islamitische school waarin we wel vertrouwen zouden hebben. Het is niet de taak van een gemeente een school te stichten en dat hebben we niet gedaan. Bij het bestuur van het Haga Lyceum ontbrak het vertrouwen van meet af aan. Omdat het om dezelfde mensen gaat die er een potje van hebben gemaakt bij het in 2010 gesloten Islamitisch College Amsterdam. Daar kwam bij dat een bestuurder in een tweet IS verheerlijkte.”

Maar door inzet te overwegen van een zwaar bestuurlijk middel als de Bibob (bedoeld om zakelijke activiteiten van criminelen in de bovenwereld te dwarsbomen), laadt de gemeente de verdenking op zich deze islamitische school op alle mogelijke wijzen dwars te zitten.

“We hebben met alle islamitische basisscholen een uitstekende relatie. Onze zorgen over het Haga Lyceum hebben er niets mee te maken dat het een islamitische school is.”

Toch bestaat in de islamitische gemeenschap het idee dat de gemeente zorgt voor polarisatie.

“Dé islamitische gemeenschap?”

Bij een deel.

“Ik hoor uit die hoek ook kritische geluiden over het bestuur. Volgens een grove schatting gaan jaarlijks zo’n 2000 leerlingen met islamitische achtergrond naar het voortgezet onderwijs. Dat plaatst de 130 leerlingen die naar het Haga gaan, in perspectief.”

U kwam deze week terug van uw weigering het schoolgebouw uit te breiden.

“Dat was een dilemma. Toen de AIVD-informatie openbaar werd, besloten we uitbreiding te weigeren zolang het bestuur bleef zitten. Maar je wil niet 60 leerlingen in een lokaal. De vraag was: hou je principieel je poot stijf of zet je het belang van de kinderen voorop, in de wetenschap dat het bestuur op weg is naar de uitgang.”