Wethouder: 85 procent erfpachthuizen haalt deadline

Deze erfpachters komen dus in aanmerking voor de gunstigere voorwaarden, zo maakte wethouder Marieke van Doorninck donderdag bekend. De deadline hiervoor is woensdag verstreken.

Vooral in de laatste twee weken van vorig jaar liep het storm op het overstapportaal, met meer dan 12.000 aanvragen per week. In eerste instantie zou de deadline op 1 januari verstrijken, maar die is uitgesteld tot 8 januari, omdat het portaal regelmatig onbereikbaar was door technische problemen.

In totaal zijn 166.000 aanvragen gedaan voor een overstap. In het nieuwe erfpachtstelsel kunnen huizenbezitters hun erfpacht voor altijd afkopen of hun canon eeuwigdurend vastklikken. Wie een eerste stap heeft gezet voor het verstrijken van de deadline, krijgt een extra korting. Bovendien wordt de erfpacht dan berekend aan de hand van een lagere WOZ-waarde. Dat kan duizenden tot tienduizenden euro’s schelen.

Honderd ambtenaren

Van Doorninck is tevreden met het resultaat van 85 procent, schrijft ze in een brief aan de raad. De wethouder kreeg veel kritiek omdat de verwerking van de aanvragen lang op zich laat wachten en in enkele gevallen jaren kan duren. Bovendien is er veel kritiek op het nieuwe stelsel, omdat erfpachters zeer veel geld kwijt zijn als ze willen afkopen. Het aantal aanvragen was lange tijd gering, maar in de laatste weken van 2019 nam de animo snel toe.

Deze berg aan nieuwe aanvragen zorgt voor nog meer drukte op de Stopera. Zo’n honderd ambtenaren zijn ingezet om deze te verwerken.