Wethouder: 80 procent erfpachthuizen haalt deadline

Voor ongeveer 80 procent van de woningen op erfpacht is op tijd een aanvraag ingediend om met korting te kunnen overstappen naar het nieuwe erfpachtstelsel.

Dat schrijft wethouder Marieke van Doorninck (erfpacht) in een brief aan de raad. De 80 procent is een ruwe schatting, op basis van het aantal aanvragen dat de gemeente de afgelopen tijd heeft binnen gekregen.



Ongeveer 162.000 erfpachtrechten zijn inmiddels overgegaan naar het eeuwigdurende erfpachtstelsel, of zitten in de procedure. Hieronder zitten waarschijnlijk zo’n 132.000 woningen, maar dat is moeilijk te zeggen omdat in het totaal ook bijvoorbeeld bergingen en parkeerplaatsen zijn meegeteld.

In de hele stad staan er circa 158.500 woningen en appartementen op erfpachtgrond, waardoor Van Doorninck concludeert dat voor 80 procent van de woningen een overstap is aangevraagd.

Hoge kortingen

De resterende groep erfpachters kan altijd nog overstappen, maar op 8 januari verloopt de mogelijkheid om van hoge kortingen gebruik te maken. Wie na die datum de overstapprocedure start, kan duizenden tot tienduizenden euro’s duurder uit zijn.

Een groot deel van de Amsterdamse grond, vooral buiten het centrum, is in handen van de gemeente die dit verpacht aan huizenbezitters. Hiervoor moeten zij jaarlijks erfpachtcanon betalen. Het bedrag kan ook voor een langere periode worden afgekocht.

Wie overstapt naar het nieuwe erfpachtstelsel krijgt de kans om de erfpacht ‘eeuwigdurend’ af te kopen, of om het jaarlijkse canonbedrag in de toekomst vast te zetten. Zo verdwijnen de onzekerheid en de tussentijdse prijsstijgingen die erfpacht zeer impopulair maken.

Technische problemen

Oorspronkelijk stond de deadline om met korting over te stappen naar het nieuwe stelsel vast op 1 januari. Maar na aanhoudende technische problemen bij het Overstapportaal, de online erfpachtbalie van de gemeente, is de termijn met een week verlengd. De oppositie is boos over de rommelige gang van zaken en heeft een debat aangekondigd over de kwestie met Van Doorninck.