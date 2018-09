Weteringcircuit wordt nu écht een park

Nu is het Weteringcircuit nog een beetje een rare ongebruikte ruimte die door veel mensen vooral wordt gezien als een hindernis onderweg van a naar b. Met name het centrale groenterrein in het midden van het railcircuit ligt er nogal voor spek en bonen bij.



Over de omvorming van circuit tot park wordt al jaren gesproken, maar de meeste partijen wilden wachten tot de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn. Station Vijzelgracht moet zich gaan ontwikkelen tot een ov-knooppunt en het ligt in de bedoeling dat toeristen vanaf het station richting Museumplein via een 'praktisch ingericht wandelpad' lopend naar hun bestemming kunnen.



Wanneer de werkzaamheden beginnen is nog niet duidelijk, zeker is dat de omvorming in meerdere fases zal worden uitgevoerd.