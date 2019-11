Wetenschappelijk experiment met dode biggen in Het Twiske afgebroken

De kooien met de dode biggen in de Stooterplas. Beeld Emile Beuker

Het onderzoek zorgde voor landelijke opschudding toen een duiker eerder deze maand in de Stooterplas op tien meter diepte onverwacht op enkele kooien met kadavers van biggen stuitte.

De kooien waren in het water geplaatst voor een onderzoek naar de ontbinding van het menselijk lichaam. De kadavers werden elke week gecontroleerd. Er was geen gevaar voor de volksgezondheid.

Berichten over de lugubere ontdekking veroorzaakten grote verontwaardiging onder dierenvrienden, en zorgden er ook voor dat de onderzoekers dreigmails kregen. In de raad van Zaanstad werden schriftelijke vragen gesteld.

De onderzoekers waren neergestreken in Het Twiske omdat een van hen actief is binnen de duikersclub die in het recreatiegebied actief is. Onduidelijk is of het bestuur van het gebied toestemming heeft gegeven voor het onderzoek.