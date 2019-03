Westtangent lijn 369 laat op zich wachten

De werkzaamheden zouden ongeveer een jaar in beslag nemen

De aannemer zegt niet genoeg personeel en materieel beschikbaar te hebben voor de klus. Daardoor moet de gemeente het project opnieuw aanbesteden, wat voor grote vertraging zorgt. De werkzaamheden zouden ongeveer een jaar in beslag nemen. Dijksma zegt te zullen proberen of de nieuwe aan­nemer het tempo wat kan opvoeren.



Dubbeldeksbussen

HOV-buslijnen zijn de laatste jaren steeds populairder in de Vervoersregio Amsterdam, een bestuurlijk vehikel waarin Amsterdam en veertien omliggende gemeenten samenwerken. Een nieuwe busbaan is in veel gevallen stukken goedkoper dan een nieuwe tram- of metrolijn.



En nu de meeste nieuwe bussen elektrisch worden aangedreven en steeds meer passagiers kunnen vervoeren, verdwijnen de voordelen van trams en metro's in hoog tempo. Ook IJburg zal de komende jaren ontlast worden met een extra HOV-buslijn naast tram 26. Voor de HOV-verbinding tussen de Zuidas en Haarlem worden zelfs dubbeldeksbussen ingezet.



Ook noodzakelijke bouwwerkzaamheden in de Haarlemmermeer lopen vertraging op. De komende maanden wordt bekeken wanneer de lijn in gebruik kan worden genomen. De vertraging biedt wel de mogelijkheid om de start van lijn 369 te laten samenvallen met de komst van nieuwe elektrische bussen. De huidige bus 69 blijft rijden tot de nieuwe HOV-lijn in gebruik wordt genomen.