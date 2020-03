Westpoort krijgt fabriek om van afvalwater groengas te maken

Bij de rioolwaterzuivering op Westpoort komt een fabriek die groengas maakt, een duurzaam alternatief voor aardgas. Per jaar wordt hier genoeg van deze brandstof gemaakt voor duizenden auto’s of voor de verwarming van 5500 woningen.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht besloot donderdagavond tot de bouw van de groengasinstallatie en trekt daar 9,6 miljoen euro voor uit. De bouw begint volgende maand, zodat hier al over een jaar groengas wordt gemaakt.

Op Westpoort wordt al het afvalwater gezuiverd dat in Amsterdam door de wc en het gootsteenputje wordt gespoeld. Het zuiveringsslib dat achterblijft wordt vergist tot biogas, waarna het slib wordt verbrand.

Vooralsnog wordt het biogas door buurman AEB verstookt voor de opwek van warmte en elektriciteit. Maar de vorig jaar in grote problemen gekomen vuilverbranding wil daarvan af en heeft het eind dit jaar aflopende contract opgezegd. Het waterschap heeft nog gezocht naar een andere afnemer van biogas, maar vergeefs.

CO2-uitstoot

Door biogas op te werken tot groengas ontstaat een brandstof waar wél een markt voor is. Daarvoor wordt samengewerkt met Orangegas, dat onder meer in Amsterdam tankstations uitbaat voor groengas. Vrachtwagens en taxi’s kunnen daarmee hun CO2-uitstoot sterk terugdringen. Omgerekend wordt op Westpoort straks per jaar genoeg groengas opgewekt voor 5600 personenauto’s of 420 vuilniswagens.

Groengas is bovendien te gebruiken als alternatief voor aardgas in de gasleidingen naar woningen. Met Orangegas is afgesproken dat tot 30 procent van de gasproductie beschikbaar komt voor het verduurzamen van het aardgasgebruik in Amsterdam en het waterschap zelf. Dat zou neerkomen op genoeg groengas voor 1650 woningen in de stad.

Het waterschap verwijst daarbij naar de ambities van de gemeente Amsterdam om in 2040 met de hele stad aardgasvrij te zijn. Wethouder Marieke van Doorninck (Klimaat) verwacht dat in zo’n 15 procent van de stad de gasleidingen ook in de jaren daarna blijven liggen. De verwarming komt daar dan van groengas. Vooral de oudste delen van de stad zijn daarop aangewezen omdat ze slecht te isoleren zijn en daarom ongeschikt voor een elektrische warmtepomp.

Gewassen

De rioolwaterzuivering op Westpoort is straks goed voor 7 procent van het Nederlandse groengasaanbod. Bij de opwek van groengas uit biogas ontstaat ook zuivere CO2. Het is de bedoeling dit broeikasgas op te vangen en via een pijpleiding af te leveren in de glastuinbouw. Tuinders verstoken daar dan geen aardgas meer voor de CO2 die zij nodig hebben om hun gewassen te laten groeien.

Het waterschap verwacht dat de investering in de groengasfabriek wordt terugverdiend uit de opbrengst van de brandstoffen. Als die tegenvalt kan het waterschap ook nog terugvallen op de SDE-subsidies voor duurzame energie die zijn toegezegd. De opwek van groengas helpt bovendien bij de ambitie van het waterschap om vanaf volgend jaar klimaatneutraal te zijn.

De bouw van de groengasfabriek door het waterschap markeert dat de symbiotische relatie tussen de rioolwaterzuivering en de naastgelegen afvalverbranding van AEB kleiner wordt. Eerder was immers de gedachte om met AEB samen één groengasinstallatie te bouwen. AEB zou daarmee meteen het organische afval uit de scheidingsinstallatie die het Amsterdamse huisvuil sorteert opwerken tot groengas.

Rioolwaterslib

Onlangs werd al bekend dat de plannen om een verwerkingsfabriek voor rioolwaterslib te bouwen waarschijnlijk niet doorgaan. Die zou moeten draaien op restwarmte uit de vuilverbranding van AEB.

In de nasleep van de crisis bij AEB kon het waterschap zijn rioolslib niet kwijt. Noodgedwongen werd dat opgeslagen op verschillende plekken in het land. De nood was hoog omdat er landelijk al een structureel tekort aan verwerkingscapaciteit voor rioolslib was.

Zelfs nu AEB weer op volle kracht draait, zorgt dit capaciteitstekort voor problemen. Omdat AEB heeft aangekondigd minder slib te willen verbranden, is het waterschap gedwongen een deel naar Groot-Brittannië te exporteren. Het waterschap kijkt daarom naar de mogelijkheid mee te doen aan een nieuwe slibverwerker van vuilverbranding HVC bij Alkmaar.

Volgens het waterschap is daarover nog geen besluit genomen en worden alle opties nog tegen het licht gehouden. De rioolwaterzuivering krijgt bovendien nog wel al zijn elektriciteit en warmte van AEB.