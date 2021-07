Westerkerk in regenboogkleuren verlicht tijdens Pride

Beeld KRO-NCRV/Ben Houdijk

KRO-NCRV wil met de in regenboogkleuren verlichte kerk de boodschap ‘liefde is voor iedereen’ verspreiden. De omroep maakt op donderdag en vrijdag vanuit de kerk ook diverse radioprogramma’s die in het teken staan van die boodschap, zoals De Wild in de middag, De Staat van Stasse en Volgspot.

Bedenker van het initiatief is Klaas van Kruistum. De presentator voerde eerder al actie voor homo-acceptatie: hij deelde regenboogvlaggen uit op Schiphol aan Oranjesupporters die naar Hongarije gingen. Dat land kwam recentelijk in het nieuws met een wet die voorlichting over homoseksualiteit aan jongeren verbiedt. Met dit nieuwe initiatief toont Van Kruistum nog niet klaar te zijn met zijn missie.

Directievoorzitter Peter Kuipers van KRO-NCRV: “Dat de liefde voor iedereen is, is helaas nog altijd niet vanzelfsprekend. Daarom maken we al jaren programma’s om de onderwerpen waar lhbtiq+’ers mee worstelen te belichten, want ook in ons eigen land worden lhbtiq+’ers helaas nog altijd niet overal geaccepteerd. (…) Liefde is voor iedereen en niemand mag daarin gediscrimineerd worden. Daarom hangen wij, samen met de kerk, de regenboogvlag uit!”

De Westerkerk wordt vanaf donderdag verlicht en zal dat tot het einde van Pride, op zondag 8 augustus, blijven.