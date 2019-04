Westergasfabriek heet voortaan 'Westergas'

Het terrein moet een 'cultuurdorp' worden, zoals de nieuwe eigenaars het noemen. Een plek waar onder andere kunst, theater, sport en natuur elkaar ontmoeten. En waar volop 'verrassingen en contrasten' te vinden zijn. Wat ze daarmee bedoelen?



"Dat er allerlei soorten cultuur samenkomen. Er is nachtleven, zoals bar Radio Radio en de volgende dag kun je yogaën of met je familie langskomen voor een evenement. We willen een plek zijn voor iedereen," aldus een woordvoerder.



Nieuwe koers

De nieuwe koers krijgt vorm door een nieuwe invulling van sommige panden op het terrein. Zo komt er in het meterhuis een pop-up gallery en een nieuwe, eigen programmering in het Westergastheater.



Ook komt er op het terrein het World Press Photo House te zitten, waar bijvoorbeeld persfoto's worden tentoongesteld en ook het kantoor van World Press Photo haar intrek neemt. De horeca op het terrein blijft voorlopig gewoon bestaan onder dezelfde naam.



Terreinbreed

Ook de evenementen op het terrein gaan op de schop; ze moeten meer terreinbreed worden. Dit jaar wordt tijdens het Holland Festival op verschillende plekken op het terrein iets gedaan. De Aus Licht Opera in de gashouder, muziek in het Westergastheater en speciale menu's in de horecagelegenheden.



Op 17 mei is de officiële opening van het vernieuwde terrein. "Dan kunnen we ook meer vertellen over de verdere invulling van de plannen met het cultuurdorp, bijvoorbeeld wat we met andere evenementen gaan doen om deze terreinbreed te maken."