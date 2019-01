Westerdok mag ligplek voor fluisterbootjes worden

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten in een kort geding dat was aangespannen door buurtbewoners tegen de afgifte van een vergunning door het stadsdeel West. De bezwaarmakers vrezen voor overlast en vinden dat de steiger met bootverhuur in strijd is met het bestemmingsplan.



Volgens de bewoners is feitelijk sprake van de komst van een kleine jachthaven, ook omdat de aanlegsteiger 's nachts zal worden afgesloten met een hek. Op de steiger komt een huisje waar een fluisterbootje kan worden gehuurd.



Gesoebat

Volgens de rechter heeft het stadsdeel de omgevingsvergunning op goede gronden afgegeven. De fluisterbootjes worden onbemand verhuurd, en zijn dus geen bedrijfsvaartuigen. Ook zal de voorziening volgens de rechter niet leiden tot onaanvaardbare overlast.



Over de steiger op het Westerdok voor fluisterbootjes wordt al bijna vijftien jaar gesoebat. In 2005 gaf de toenmalige deelraad van Westerpark een garantie aan Canal Motorboats voor tien fluisterbootjes. Het huidige stadsdeelbestuur van West heeft die besluitvorming nog eens onder de loep genomen en stelt vast dat zorgvuldig is gehandeld.



Bootje-delen

Het bestuur benadrukt dat de fluisterbootjes niet alleen voor toeristen zijn. De voorziening stelt ook buurtbewoners in de gelegenheid een vaartocht te maken door de stad, zonder zelf een dure boot te hoeven kopen. Het is een milieuvriendelijke manier van bootje-delen, aldus het stadsdeel, dat daarbij ook kijkt naar de toekomstige bewoners van de Houthavens.



De omwonenden zien de komst van de boten als een gevolg van het beleid om de drukte in de binnenstad aan te pakken. Zij vrezen dat meer toeristische en recreatieve voorzieningen zullen verhuizen naar de directe omgeving van het centrum, zoals het stadsdeel West.



Mislukte proef

Het stimuleren van de fluistervaart in de grachten is al lang een ambitie van het stadsbestuur. Eind jaren negentig leed een eerste poging schipbreuk toen drie bedrijfjes, waaronder Canal Motorboats, vanwege allerlei problemen op de fles gingen.



Een arbitragecommissie legde alle verantwoordelijkheid voor de mislukte proef bij de gemeente, die de gedupeerde ondernemers een bedrag van in totaal 4,2 miljoen euro moest betalen.