Westelijk deel A10 gaat dicht voor groot onderhoud

De Ring A10-West is een echte stadssnelweg: op een aantal plaatsen hebben de bewoners van appartementengebouwen balkons die zo dicht op het asfalt staan dat ze het langsrijdende verkeer bijna kunnen aanraken.



Het westelijk deel van de ringweg wordt al jaren zeer intensief gebruikt. Neem het stukje ter hoogte van afslag S107 (Hoofddorpplein en Slotervaart). Op een gemiddelde werkdag passeerden hier afgelopen jaar meer dan 175.000 auto's.



Naarmate het verkeer dichter bij de Coentunnel komt, neemt de intensiteit af.



2001

De laatste grote beurt voor de westelijke ring vond plaats in de zomer van 2001. Destijds werden beide rijrichtingen over één rijbaan geleid. Hoewel gevreesd werd voor een verkeersinfarct, viel de chaos in de praktijk mee: het was drukker in de directe omgeving van de snelweg, maar op de Ring zelf bleef de doorstroming redelijk.



Inzet van de gemeente destijds was het aanbieden van extra openbaar vervoer en het stimuleren van het fietsgebruik. Dat laatste bleek maar zeer bescheiden succesvol: slechts vijf procent van de automobilisten stapte tijdens de werkzaamheden over op het openbaar vervoer en een even groot deel nam in plaats van de auto de fiets.



Na afloop van de werkzaamheden is slechts een heel klein deel van de alternatieve vervoersvormen gebruik blijven maken. Het extra openbaar vervoer en ook de transferia bleven vrijwel onbenut.



Tijdens de wegwerkzaamheden lag de verkeersintensiteit op de weg 38 procent lager dan normaal. De grootste wijziging was een andere routekeuze van het verkeer.