Westbrug over IJ verplaatst als er ook bussen overheen moeten rijden

Dat schrijft wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) in een brief aan de gemeenteraad. Amsterdam heeft plannen voor twee bruggen over het IJ om Noord beter te verbinden met de rest van de stad, en om de ponten te ontlasten. Het zou in eerste instantie gaan om fietsbruggen, maar de gemeente wil dat ook ov-bussen de oversteek kunnen maken.

De Westbrug zou volgens de eerste plannen van de Haparandadam naar het NDSM-terrein lopen, maar de gemeente loopt nu tegen stedenbouwkundige en verkeerskundige bezwaren aan. Een ov-aansluiting op de NDSM-werf zou zorgen voor onvoldoende doorstroming en verkeersveiligheid. Bovendien zouden al uitgegeven kavels moeten worden aangepast, wat weer extra tijd en geld kost.

‘Geen ingrijpende aanpassingen’

Het Kraanspoor zou een beter alternatief zijn. ‘Het Kraanspoor heeft voldoende breedte en de straat is grotendeels al bebouwd waardoor voor deze aansluiting geen ingrijpende aanpassingen nodig zijn,’ schrijft Van Doorninck. Als daadwerkelijk wordt besloten om ook bussen te laten rijden over de Westbrug, dan verkiest Amsterdam het Kraanspoor boven de NDSM-werf.

De Oostbrug, van het Azartplein naar de Johan van Hasseltweg, kan binnen de bestaande plannen worden gerealiseerd, concludeert Van Doorninck op basis van een zogenoemde ov-netwerkanalyse. De Oostbrug moet van de twee bruggen als eerste worden gebouwd.

Nu de gemeente de bruggen ook voor openbaar vervoer wil gebruiken, zijn de geraamde kosten verdubbeld. Bewoners en belanghebbenden kunnen tot half november hun mening geven over de nieuwe plannen. Amsterdam heeft ook nog plannen voor een voetgangerstunnel bij CS en een kabelbaan over het IJ als aanvulling op het openbaar vervoer.