West voordat het West werd: lage lonen, kinderarbeid en ziekte in de fabriek van Disselkoen en De Kok

In de buurt die later De Baarsjes zou worden, exploiteerden Vincent Disselkoen en Johannes de Kok verschillende bedrijven. In de stoomgipsfabriek, oliemolens en diamantslijperij waren de werkomstandigheden erbarmelijk. Toch hield het bedrijvencomplex het vol tot 1928.

Het Lange Bleekerspad was een weggetje van ruim een halve kilometer dat de Buitensingel – nu de Nassaukade – verbond met de tolbrug over de Kostverlorenvaart, het noordelijkste punt van de gemeente Nieuwer-Amstel. Eeuwenlang was het land gebruikt door de textielindustrie om lakens te bleken, maar vanaf het midden van de negentiende eeuw werd het Lange Bleekerspad een industriegebied.

Het was er druk: venters met handkarren, koetsiers, voetvolk dat van en naar het werk liep en ’s zondags veel wandelaars die naar uitspanning De Drie Baarsjes aan de overkant van de vaart gingen. Halverwege het pad was het zogeheten Pastoorsbruggetje over de Lange Bleekerssloot, dat gemaakt was door een bewoner die passanten één cent liet betalen.

Aan het eind van het Lange Bleekerspad kwam in 1867 een perceel vrij met drie loodsen en een woonhuis, eerder verhuurd aan de lijmfabriek Blekking & Co. Op 1 oktober 1867 begonnen Vincent Disselkoen en Johannes de Kok daar in een houten loods op nummer 72 hun Stoom-Gips en Krijtfabriek, annex cementmalerij. Zij exploiteerden verder een korenmolen en een houtzagerij. De locatie aan de Kostverlorenvaart was ideaal voor de aan- en afvoer van materiaal en producten.

In het voorjaar van 1881 kregen Disselkoen en De Kok toestemming van de gemeente voor de bouw van een stoomindustriemolen om olie te persen uit raapzaad, koolzaad, aardnoten en lijnzaad, en een diamantfabriek. In 1886 startte de uit bakstenen opgetrokken diamantslijperij De Transvaal, met op twee verdiepingen 42 door stoom aangedreven diamantmolens. De fabriekseigenaren kochten op de beurs ruwe diamant en verkochten de geslepen stenen aan juweliers.

De stokers en schijvenschuurders waren in loondienst. De tafels werden verhuurd aan slijpersbazen, zelfstandige ondernemers, voor 1 gulden 80 per dag, inclusief de steenkool voor het stoken. Voor een slijpersbaas werkten slijpers en ‘verstellers’, die de diamanten in de goede positie voor het slijpen plaatsten. Al een jaar later was voor de diamantfabriek een extra stoomketel nodig.

Tuberculose

Er werkten bij Disselkoen en De Kok 110 arbeiders, van wie 38 jongens die tussen de 12 en 16 jaar oud waren. Er waren geen vrouwen in dienst: de arbeiders beschouwden hen als ‘onderkruipsters’ die de mannen het brood uit de mond stootten.

De werkomstandigheden waren slecht. Er was gaslicht maar geen verwarming, de lonen waren laag, de dagen lang, en de werkplaatsen waren een bron van besmetting vanwege het gebrek aan hygiëne en frisse lucht. Tuberculose greep om zich heen.

Henri Polak, medeoprichter van de diamantwerkersvakbond, hield op 26 september 1892 een toespraak in Lokaal Concordia aan het Lange Bleekerspad. De vakbondsman sprak over sociale onrechtvaardigheid in een langwerpig zaaltje bij gaslicht, op een toneeltje zonder katheder. De meeste bewoners aan het Bleekerspad waren inderdaad arm. Voor schoolkinderen die geen warm eten kregen liet de parochie De Liefde over de Bleekerspaden een soepkar rijden. De overwegend christelijke arbeiders bij Disselkoen legden in november 1892 het werk neer, maar echte verbeteringen zouden nog decennia op zich laten wachten.

Grote brand

In de vroege ochtend van 27 januari 1895 brandden de gipsfabriek, de houtzagerij en het kantoor af. In de zagerij lag net op dat moment een grote partij hout. Er moesten vier stoomspuiten, getrokken door brandweerpaarden, aan te pas komen om de brand te blussen, en omdat er in de polder geen vaste leiding lag duurde het blussen lang. Het woonhuis en de diamantfabriek bleven gespaard, net als de diamanten die elke nacht in een brandkast in het woonhuis werden opgeborgen.

Van de uitgekeerde verzekeringsgelden en met eigen kapitaal lieten Disselkoen en De Kok de gebouwen nu in steen herbouwen door de Haagse architect Roelof Kuipers, voor 9874 gulden. De ondernemers noemden zich niet zonder trots ‘stoomgipsfabrikanten, korenmolenaars en verhuurders van diamantslijpmolens’. Zij verkochten in 1901, aan het eind van hun werkzame leven, hun firma aan Jan Boissevain en Johan Ferdinand Dombach. De firma ging met een kapitaal van 150.000 gulden verder als NV Hollandsche Gipsfabriek.

De stad breidt uit

Ondertussen rukte de stad op. De Bleekerspaden en de Vinkenbuurt vielen onder blok IV van het uitbreidingsplan van 1877. In 1903 was de De Clercqstraat al doorgetrokken tot aan de Kostverlorenvaart. En werd de houten Tolbrug afgebroken om vervangen te worden door de Wiegbrug, een basculebrug voor trams met zowel breed- als smalspoor.

De eigenaren van de Hollandsche Gipsfabriek hadden echter geen zin in een vertrek. De fabrieken stonden grotendeels op eigen grond, draaiden goed en waren zelfs met toestemming van de gemeente uitgebreid en gemoderniseerd. De grond kwam in 1927 alsnog in handen van de gemeente, voor slechts 175.000 gulden, en moest wijken voor verbreding van de Kostverlorenvaart.

Op 24 februari 1928 stond een advertentie voor de opheffingsverkoop van de machines en inventaris van de N.V. Hollandse Stoomgipsfabriek en Diamantslijperij De Transvaal in de krant. Een makelaar leidde de verkoop in café De Arend aan de Bilderdijkstraat. De fabrieksgebouwen aan de Kostverlorenvaart werden in augustus 1929 gesloopt.

Gips en Frans krijt Gips bestaat uit kalk, zwavelzuur en water. Het werd in de landbouw gebruikt voor verbetering van de bodemstructuur en verdrijving van de stank van stallen en mestvaalten. Gips voor de woningbouw was bedoeld om gevels, ornamenten en woningen te pleisteren. De fabriek van Disselkoen en De Kok leverde daarnaast Portlandcement, dat gemaakt was van zandsteen en gips en in één dag uithardde, veel gevraagd in een tijd waarin huizen in Amsterdam als paddenstoelen uit de grond schoten. Ook Frans krijt, fijn talkpoeder dat toegevoegd kon worden aan lijm en zand, kwam uit de fabriek.

Dit is een bewerking van een verhaal uit het novembernummer van Ons Amsterdam.