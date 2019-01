West verstrekt dit jaar minder horeca- en bouwvergunningen

Stadsdeel West heeft voor dit kalenderjaar een verkapte horecastop afgekondigd, die al van kracht is. Tot het nieuwe bestemmingsplan er is, worden er in een omvangrijk gebied bijna geen nieuwe horecavergunningen verstrekt. Ook niet aan bestaande winkels die willen uitbreiden met of overstappen op horeca.



Oud-West grenst aan de binnenstad en wil voorkomen dat het massatoerisme dat daar aan banden wordt gelegd zich verplaatst. Ter voorbereiding op het bestemmingsplan, dat nog altijd ter inzage op het stadsdeelkantoor ligt, werd vorig jaar met bewoners en ondemers gesproken.



Uit die gesprekken kwam naar voren dat het woongenot in Oud-West onder druk staat en het winkelaanbod verschraalt, doordat horeca de detailhandel overneemt. Met namen in- en om de Hallen zijn in korte tijd veel cafés, restaurants, hotels en koffietenten geopend.



De vergunningenstop geldt ook voor bouwen in het stadsdeel, en dat is volgens portefeuillehouder Melanie van der Horst minstens zo belangrijk. "Zo kunnen we onwenselijke bouwactiviteiten voorkomen en kunnen zaken die wel passen bij wat we willen, gewoon doorgaan."