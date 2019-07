West maait minder, voor meer bloemen

Hele stukken park en berm in West worden minder gemaaid. Het kan slonzig overkomen, maar volgens het stadsdeel is het voor een goed doel: meer bijen en biodiversiteit.

Verdeeld over heel West worden zo’n twintig voetbalvelden aan groen vanaf volgend jaar nog maar één keer gemaaid. En dan heel gericht: in het voorjaar gaan de maaimachines voorbij aan een deel van de voorjaarsbloeiers. In het najaar blijft weer een ander deel van het groen ongemoeid, zodat insecten daar kunnen overwinteren.

Dat schrijft het stadsdeel in een plan om West ‘bijvriendelijker’ te maken. Nu bestaat het groen in de stad voor 60 procent uit gras en dat wordt strak aangeharkt en zes keer per jaar gemaaid. Amsterdammers zullen moeten wennen aan langer gras en wilde bloemenzeeën, vindt West. Stadsdeelbestuurder Jeroen van Berkel spreekt al van ‘het Wilde Westen’.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat 5 à 10 procent van het gras in parken als het Westerpark en het Erasmuspark nog maar sporadisch wordt gemaaid. Op veelgebruikte stukken voor picknick, barbecue of het uitlaten van de hond komen de maaimachines wél.

Bestuiving

“Op zich is West rijk bedeeld met wilde bijen,” zegt stadsdeelecoloog Luc Sour. In de stad vergaat het bijen heel wat beter dan op het platteland, waar ze zuchten onder bestrijdingsmiddelen en de grootschalige landbouw. Van de bijna 360 wilde soorten wordt ruim de helft bedreigd. Dat is zorgelijk, want 80 procent van de eetbare planten is afhankelijk van bestuiving door bijen.

Maar ook in de stad kunnen bijen wel een steuntje in de rug gebruiken. “De aantallen zijn klein en daardoor zijn ze kwetsbaar,” zegt Sour. “Hoe meer balans in het totale ecosysteem, hoe minder plaagsoorten zoals muggen. Dat maakt de stad leefbaarder.”

Ook bijendeskundige Anneke Teepe noemt de stad een ‘toevluchtsoord’ voor wilde bijen, terwijl het platteland is uitgedraaid op monoculturen. In steden is het net wat warmer en Amsterdam gebruikt al jaren geen gif meer bij het groenonderhoud.

Het spreekt Teepe aan dat West kiest voor minder maaien. Ze is blij dat het stadsdeel ook kijkt naar nestgelegenheden op oevers en taluds van spoordijken. De wilde bij heeft een kleine actieradius. “Soms maar 80 tot 300 meter. Dus nestgelegenheid en voedsel moeten dichtbij te vinden zijn.”

Verzorgd

West komt verder met bloemenlinten en proeven met een zaadmengsel dat bij wilde bijen in de smaak valt. Ten slotte hoopt het stadsdeel ook bewoners zo ver te krijgen dat ze hun balkon of binnentuin zo inrichten dat bijen er graag neerstrijken. Zie daarvoor hieronder de tips van Teepe.

Maar met minder maaien lijkt nog het meest te halen. Bewustzijn voor de wilde bij sneeuwt nu vaak onder bij de gewoonte groenstroken lekker kort te houden. “Dat vinden we er verzorgd uitzien,” zegt Van Berkel. “Daar moeten we als Amsterdammers anders tegenaan leren kijken. Een wilde bloemenzee is het nieuwe normaal.”