Wervingsactie moet GVB 100 nieuwe trambestuurders opleveren

Beeld ANP

Voor de werving van nieuwe bestuurders is een actie bedacht: ‘Trambestuurder voor een Dag’. Daarmee hoopt het GVB genoeg aanmeldingen te krijgen om de honderd benodigde personeelsplekken snel weer in te vullen. Met de actie mogen 150 geïnteresseerde Amsterdammers (of niet-Amsterdammers) ervaren hoe het is om de macht over een tram te hebben in het drukke verkeer van de stad.

De 150 gekozen kandidaten gaan in de remise in de Havenstraat eerst een uur in de tramsimulator oefenen om de fijne kneepjes van het vak te leren. Daarna bestaat de kans dat je een rondje buiten de deur op het opstelterrein rijdt.

“We hebben door verschillende oorzaken veel mensen nodig,” zegt Manon Huisman, woordvoerder van het GVB. “Door het pensioenakkoord zijn meer mensen dan voorzien vervroegd met pensioen gegaan. Daardoor ontstond een gat. Bovendien hebben we voor de nieuwe Amstelveenlijn alleen al veertig nieuwe trambestuurders nodig.”

Omdat de actie ‘Conducteur voor een Dag’ volgens Huisman een succes was, leek het volgens het GVB een puik plan opnieuw een actie te starten om het personeelstekort te verkleinen. “Het helpt om deuren open te stellen. Zo kan van beide kanten ervaren worden of het een match is. De kandidaat ziet zelf of deze baan bij hem of haar past en andersom kunnen we mensen beoordelen op hun capaciteiten.”

Na de selectieprocedure krijgen de aspirant-bestuurder een negenweekse opleiding om daarna aan de slag te kunnen op de tram in Amsterdam.