Werkzaamheden Zuidasdok op tijd klaar: verkeer weer op gang

De werkzaamheden aan het Zuidasdok zijn voorspoedig verlopen. Het verkeer kan maandagochtend gewoon weer gebruikmaken van de A10 Zuid.

De weg zou oorspronkelijk pas om 05.00 uur opengaan, maar de werkzaamheden waren iets eerder klaar dan verwacht. Een woordvoerder van de Zuidas schreef zondagavond op Twitter: ‘Het dek ligt, het gat is gedicht en getrild. Hoog tijd voor een mooie laag zwart asfalt. En morgen voor de ochtendspits rij je er weer overheen alsof er niets is gebeurd.’ Ook de treinen rijden maandag weer volgens de dienstregeling. “Ik ben trots op de collega’s van de aannemer en de Zuidasdok,” laat de woordvoerder weten.

Het was nog even spannend of de weg op tijd open kon gaan, omdat de werkzaamheden waren vertraagd door het slechte weer. Dat had zondag tot gevolg dat de treinen later reden dan oorspronkelijk de planning was. Het treinverkeer rond Amsterdam Zuid werd zondagochtend rond 10 uur hervat, in plaats van om 6 uur.

Sinds donderdag was de Zuidas onbereikbaar voor auto’s en treinen. Dat zorgde voor veel overlast voor reizigers. Het verkeer liep vrijdag ten zuiden van Amsterdam helemaal vast. Op voorhand werd al gewaarschuwd voor een ‘horrorvrijdag’. Ook op omliggende wegen stonden lange files.

Tunnel

Er wordt gewerkt aan een tunnel voor reizigers in het openbaar vervoer, de Brittenpassage. Een plaat beton van zeventig meter lang, twaalf meter breed en twee meter hoog werd zaterdag op z’n plek worden geschoven. De plaat, die drie miljoen kilo weegt, vormt zowel het dak van de passage als het spoordek waarover in de toekomst treinen gaan rijden. De A10 Zuid gaat van vier naar zes rijstroken en gaat ondergronds.

De passage is onderdeel van een groter project, het Zuidasdok. Dat project moet in 2028 klaar zijn.

De laatste werkzaamheden aan de A10 en het spoor bij station Amsterdam Zuid. Beeld ANP

