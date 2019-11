Werkzaamheden Zuidasdok lopen vertraging op

Beeld ANP

Er kon niet op de geplande tijd aan de actie begonnen worden door het slechte weer. Het afgraven van de palen waar het dak op moet rusten liep complicaties op vanwege de regen. Pas als de palen blootliggen kunnen ze worden ‘gebrand’ en dat is nodig om het dak erin te schuiven, legt een woordvoerder uit.

Inmiddels zijn de werkzaamheden met spoed voortgezet. De betonnen plaat lag zaterdag in de loop van de ochtend bijna op de juiste plek. Volgens de woordvoerder maakt men zich nog geen zorgen over de geplande afronding van de klus. Zaterdag om 13.00 uur wordt overlegd over de impact van de complicaties op het tijdsschema.

Het onbruikbare perron. Beeld Marc Kruyswijk

Gevolgen vertraging

Vertraging van de werkzaamheden op de Zuidas kan enorme gevolgen hebben. De planning was al vrij strak: de herstelwerkzaamheden hadden zaterdagochtend om 5.30 uur moeten beginnen, zodat zondag de treinen weer konden gaan rijden. Het verkeer moet vanaf maandagochtend 5.00 uur weer de weg op kunnen. Of het trein- en autoverkeer weer op tijd kan gaan rijden, is maar de vraag.

De hele A10 Zuid is afgesloten in de richting Utrecht. Vanaf de A10 West is de Ring afgesloten vanaf knooppunt De Nieuwe Meer. En vanaf de A4 en Schiphol is de snelweg afgesloten vanaf knooppunt Badhoevedorp. Het verkeer liep vrijdag ten zuiden van Amsterdam helemaal vast. Op voorhand werd al gewaarschuwd voor een ‘horrorvrijdag’. Ook op omliggende wegen stonden lange files.

Er wordt gewerkt aan een tunnel voor reizigers in het openbaar vervoer, de Brittenpassage. Een plaat beton van zeventig meter lang, twaalf meter breed en twee meter hoog moet op z’n plek worden geschoven. De plaat vormt zowel het dak van de passage als het spoordek waarover in de toekomst treinen gaan rijden. De passage is onderdeel van een groter project, het Zuidasdok. Dat project moet in 2028 klaar zijn.