Werkzaamheden zeven bruggen zeker halfjaar uitgesteld – en wéér duurder

Met het Oranje Loper-project wordt 200 kilometer aan kabels vernieuwd. Beeld Daphne Lucker

De wethouder schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat er te veel ‘risico’s en onzekerheden’ aan het project kleven om volgens de oorspronkelijke planning ‘goed, veilig en voorspelbaar’ te kunnen starten. Als oorzaak noemt ze een moeilijker afstemming wegens corona, krapte aan personeel en onzekerheden in de levering van materialen. Daarnaast is de stad nog in gesprek met Monumenten & Archeologie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over welke elementen van zes monumentale bruggen behouden moeten blijven.

De vervanging van de bruggen is hoognodig. De bruggen zijn al honderd jaar oud en verkeren in slechte staat. Ook moet er meer ruimte komen voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer én groen.

De vervanging van de bruggen is onderdeel van een groot project met de naam ‘Programma Oranje Loper’. Hierbij vernieuwt de gemeente in nauwe samenwerking met projectpartners negen bruggen tussen de Dam en het Mercatorplein, wordt 200 kilometer aan elektriciteitskabels en leidingen verbeterd en wordt 4,5 kilometer aan straat opnieuw ingericht.

Financiële tegenvaller

Een klein deel van de route is inmiddels voltooid. Er zijn acht hulpbruggen geplaatst als alternatief voor bruggen die worden vervangen. De vernieuwing van zeven bruggen en vijf straten die nog onder handen moeten worden genomen, wordt uitgesteld tot september 2023 of uiterlijk begin 2024, afhankelijk van de resultaten van nader onderzoek. Dat betekent ook dat de trams tussen de Raadhuisstraat en het Mercatorplein zeker een half jaar later dan gepland, anderhalf jaar lang niet rijden.

De vermoedelijk hoger uitvallende kosten van het project zijn een nieuwe financiële tegenvaller voor het stadsbestuur. In september maakte toenmalig wethouder Egbert de Vries al bekend dat de werkzaamheden 85 miljoen euro duurder zouden uitvallen dan de 116 miljoen euro die aanvankelijk werd begroot. Hoeveel duurder het project nu wordt meldt de wethouder niet, maar ze gaat kijken hoe nog kosten kunnen worden bespaard.

Dit najaar geeft de wethouder meer informatie over de nieuwe planning en kostenraming.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: