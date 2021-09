Werkzaamheden op route van Dam naar Mercatorplein veel duurder dan geraamd

Werkzaamheden op de hoek van Raadhuisstraat en Herengracht. Beeld Jakob Van Vliet

De kosten werden aanvankelijk begroot op 116 miljoen euro, maar voor de zomer maakte De Vries al bekend dat dat inmiddels een achterhaald bedrag was. Hij kwam toen uit op een totaal van 154 miljoen euro. Enkele maanden later staat de teller, nog voordat de eigenlijke werkzaamheden zijn begonnen, alweer op 201 miljoen euro.

De Vries liet donderdagmorgen in een commissievergadering op de Stopera weten dat het nog te vroeg is om in te kunnen gaan op de oorzaken van de kostenstijging. Hij verwacht dat later wel te kunnen doen.

Bruggen en straten aangepakt

Het eerste deel van de Oranje Loper, dat loopt vanaf het Centraal Station via de Martelaarsgracht en de Nieuwezijds Voorburgwal naar de Raadhuisstraat, is een paar jaar geleden al aangepakt. De Raadhuisstraat, Rozengracht, De Clercqstraat, Admiraal de Ruijterweg en de Jan Evertsenstraat worden vanaf dit jaar onder handen genomen. Dat deel van de route telt negen veel gebruikte bruggen die rond de honderd jaar oud zijn. De meeste daarvan worden vanaf volgend jaar vernieuwd. Alleen de brug over de Da Costasingel is al grotendeels opgeknapt.

Ook de straten gaan op de schop waardoor er meer ruimte voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en groen moet ontstaan.

Het bijzondere aan het project dat in 2023 moet zijn afgerond, is dat aannemers en gemeente nauw samenwerken bij het opstellen van het uitvoeringsplan. Meestal zorgt alleen de aannemer voor de uitvoering van een project. Voor deze werkvorm is volgens de gemeente gekozen vanwege de complexiteit van het project waarbij wordt geprobeerd de omgeving tijdens de werkzaamheden veilig, leefbaar en bereikbaar te houden.