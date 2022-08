Werkzaamheden in de De Wetbuurt in Amsteldorp opgeschort na protest bewoners

Bouwborden in de Wetbuurt in Amsteldorp. Beeld Daphne Lucker

De De Wetbuurt moet volgens de gemeente aan nieuwe richtlijnen voldoen, die de doorstroming van het verkeer en de veiligheid op straat moeten verbeteren. Auto’s zouden elkaar niet goed kunnen passeren en vuilniswagens veroorzaken door het gebrek aan ruimte geregeld schade. In meerdere straten wordt daarom eenrichtingsverkeer ingesteld, en 77 parkeerplaatsen worden opgeheven om ruimte te creëren. Ook moeten groen en stukken trottoir op een paar plekken wijken.

Buurtbewoners bestrijden echter dat de plannen de verkeersveiligheid en leefbaarheid in hun wijk vergroten en willen de ingrepen, die al met al anderhalf jaar zullen duren, koste wat kost voorkomen. Begin augustus dienden ruim honderd Amsteldorpers daarom een bezwaarschrift in bij het stadsdeel.

“Het is een slechte oplossing voor een fictief probleem,” vertelde bewoner Jochem Floor toen. Hij en andere bewoners zijn van mening dat de problemen schromelijk worden overdreven; het gaat om een rustige wijk met slechts één toegangsweg. De situatie zou door de plannen juist verslechteren, omdat bewoners bijvoorbeeld langer naar een parkeerplaats zouden moeten zoeken.

Geen inspraak

De buurt maakt zich ook kwaad over het ontbreken van inspraakmogelijkheden. Volgens de gemeente zou inspraak niet nodig zijn geweest omdat het slechts om ‘groot onderhoud’ gaat en niet om een nieuwe inrichting van de wijk. Er is ‘weinig tot geen sprake van keuzevrijheid of ruimte om extra wensen vanuit de buurt mee te nemen’, zei het stadsdeel begin augustus.

Drie weken later komt de gemeente daar dus op terug. “We hebben het verzet niet goed ingeschat doordat we geen reacties kregen op de brief waarin we de plannen hebben gemeld. Als het verzet zo groot is en aanhoudt, is het misschien netjes om in gesprek te gaan met de bewoners. Vanwege het reces kon dat niet eerder.”

De werkzaamheden zouden afgelopen maandag van start gaan. Volgens de buurtgenoten hadden zij zich daarom met enkele tientallen verzameld voor een protest, toen bekend werd dat de werkzaamheden zijn opgeschort. Op 30 augustus vergadert de stadsdeelcommissie over de kwestie.

