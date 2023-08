Werkt het gymnasium segregatie in de hand? ‘Je kunt niet van een school verwachten dat die een samenlevingsprobleem oplost’

Draagt het gymnasium bij aan de tweedeling in de stad? Critici pleiten voor het opheffen van de zelfstandige gymnasia, omdat het elitaire bolwerken zouden zijn. Maar volgens voorstanders is dit een verkeerde redenering. ‘De maatschappíj is gesegregeerd, het onderwijs weerspiegelt dit.’

Aan goede bedoelingen geen gebrek. Het Vossius en het St. Ignatius, twee van de vijf zelfstandige gymnasia in Amsterdam, speurden het afgelopen jaar basisscholen af in Zuidoost, Nieuw-West en Noord, op zoek naar getalenteerde kinderen. Kinderen die vast en zeker een vwo-advies zouden krijgen, maar voor wie het ‘minder voor de hand lag dat ze zouden kiezen voor het gymnasium’.

Dat voor deze drie stadsdelen werd gekozen, is geen toeval. Gezocht werd naar kinderen uit gezinnen met een achtergestelde sociaal-economische situatie, een groep die ondervertegenwoordigd is op categorale gymnasia. “Terwijl ik vind dat dit soort onderwijs voor alle kinderen toegankelijk moet zijn,” zegt Christine Hylkema, rector van het Vossius Gymnasium. “Met dit project willen we de drempel verlagen.”



Twaalf kinderen uit groep 8 kregen een jaar lang iedere woensdagmiddag bijles op de twee gymnasia in de deftige Apollobuurt, ook hun ouders werden uitgenodigd. Ze kregen uitleg over wat het gymnasium inhoudt en waarom het voor deze kinderen een goede keuze zou kunnen zijn. Het resultaat? Zes van de twaalf bollebozen zijn geplaatst op een zelfstandig gymnasium. Hylkema: “Daar zijn we superblij mee. Komend jaar bestaat het talentenklasje uit twintig kinderen. Als je vindt dat gymnasia er zijn voor kinderen met alle achtergronden, dan moet je er wel wat voor doen.”

Vicieuze cirkel

De kritiek dat gymnasia elitaire bolwerken zijn is niet nieuw, maar stak recentelijk weer de kop op in deze krant. Joppe Dirkzwager, een vijftienjarige leerling van het St. Ignatiusgymnasium betoogde in een ingezonden brief dat het de hoogste tijd is om deze scholen af te schaffen. Ze bevorderen ongelijkheid en zorgen ervoor dat toch al geprivilegieerde kinderen nog meer sociaal kapitaal meekrijgen en later betere banen krijgen – en hun kinderen ook weer naar het gymnasium sturen. Een vicieuze cirkel, vindt Dirkzwager, die concludeert dat zelfstandige gymnasia ‘aan het einde van hun Latijn zijn’.

Dirkzwager staat niet alleen in zijn kritiek. Onderwijswethouder Marjolein Moorman bepleitte in haar Wibautlezing in 2021 het ‘openzetten van de deur van het gymnasium’ om ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. In datzelfde jaar bracht de Onderwijsraad een rapport uit waarin wordt geadviseerd om een driejarige brugklas in te voeren, wat feitelijk zou betekenen dat er geen plek meer is voor zelfstandige gymnasia. Meerdere onderwijsexperts betwijfelen of deze onderwijsvorm nog wel wenselijk en houdbaar is.

De voornaamste argumenten: zelfstandige gymnasia zorgen voor segregatie. Kinderen komen er niet in contact met leeftijdgenoten die minder goed kunnen leren, zoals dat op scholengemeenschappen wel gebeurt. Ook kennen gymnasia gecultiveerde en impliciete sociale mores, die alleen in ‘betere kringen’ bekend zijn. Ouders uit die groepen plaatsen hun kind dus het liefst op zelfstandige gymnasia, terwijl kinderen van mensen uit lagere sociale klassen kiezen voor het lyceum.

Vroege selectie, al in groep 8, zorgt er bovendien voor dat kinderen die later tot wasdom komen, nooit meer op een zelfstandig gymnasium terecht kunnen komen. Zo zou het gymnasium een sta-in-de-weg zijn voor opwaartse sociale mobiliteit: bij gymnasia kun je makkelijk uitstromen, latere instroom is vrijwel onmogelijk. Het 4de Gymnasium in West begint komend jaar met een programma waardoor instroom in het derde leerjaar mogelijk is, maar dat is uitzonderlijk.

Ongelijkheid

Diederik Burgersdijk, docent oude geschiedenis en klassieke letteren aan de Universiteit Utrecht, volgt het debat over gymnasia op de voet. Vorig jaar schreef hij er een boek over, met de veelzeggende titel: Gymnasium, geschiedenis van een eliteschool. Volgens hem is de discussie over het gymnasium het gevolg van het enorme succes ervan. Zeker in Amsterdam, een stad met veel hoogopgeleide ouders. “In Amsterdam gaan ruim vierduizend leerlingen naar zelfstandige gymnasia, dat is een kleine 9 procent van de schoolbevolking. In heel Nederland ligt dat percentage op 4 procent. Dat is niet zo gek: in Amsterdam is de ongelijkheid ook groter dan in de rest van het land.”

Hylkema, rector van het Vossius, vindt dat scholen een afspiegeling zijn van de maatschappij. “Onze samenleving is enorm gesegregeerd: woonsegregatie, armoede, noem het maar op. Je kunt niet van een school verwachten dat die een samenlevingsprobleem oplost.”

Tegelijkertijd vindt ze het gymnasium onmisbaar in een onderwijsstelsel voor iedereen: “Praktijkonderwijs zit aan de ene kant van het spectrum, en is een prachtige vorm van onderwijs, gymnasium aan de andere kant. Niemand haalt het in zijn hoofd om te zeggen dat het praktijkonderwijs moet worden afgeschaft, omdat het segregatie in de hand zou werken. Het is passend voor leerlingen die daar behoefte aan hebben, net als het gymnasium dat is voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.”

Artikel 23

Kurano Bigiman, docent en Amsterdammer van het Jaar in 2021, zette de eerste gymnasiumafdeling op in Zuidoost. Op het Ir. Lely Lyceum geeft hij nu voor de helft les en de andere helft van zijn tijd werkt hij op het Vossius Gymnasium. “Hoewel kinderen op categorale gymnasia met alleen maar kinderen van hun eigen niveau omringd zijn, denk ik dat ze best weten dat ze iets speciaals doen. Al is dat speciale voor iedereen toegankelijk dankzij de loting. In Amsterdam worden achtstegroepers namelijk elk jaar via de Centrale loting en matching op een middelbare school ingeloot.” De Centrale loting en matching moet inderdaad gelijkheid in het Amsterdamse onderwijs bevorderen. Daar moet wel bij worden opgemerkt dat voor wie na het eerste jaar wil overstappen, geen protocol bestaat.

Bigiman: “Het verschil tussen een categoraal gymnasium en een brede school? Bij de ene zijn kinderen omringd door kinderen van één schooltype en bij de andere niet. Bij de ene school mengen kinderen met verschillende niveaus en bij de andere niet.”

Bigiman vindt ‘allebei goed’. Hij wijst naar Artikel 23 van de Grondwet: de Wet op de vrijheid van onderwijs, waaraan Nederland zo’n breed scala aan scholen te danken heeft. Voor orthodoxe moslims, ­gereformeerden en katholieken, montessori- en daltononderwijs, vrije scholen, ze mogen er wettelijk gezien allemaal zijn. Net als de categorale gymnasia.

Informele pyramide

Burgersdijk, die klassieke talen doceerde op zowel het Ignatius, het Barlaeusgymnasium als op het Cartesius Lyceum, zag het verschil tussen leerlingenpopulaties op categorale gymnasia en een gymnasiumafdeling op een scholengemeenschap met eigen ogen. “Op het lyceum zitten meer leerlingen van wie de ouders geen gymnasiumopleiding hebben, veel ook met een niet-westerse achtergrond. Veel leerlingen uit traditioneel ‘gymnasiale gezinnen’, die bij de scholenloting buiten de boot waren gevallen, verlieten na één of twee jaar alsnog het lyceum om in te stromen op een zelfstandig gymnasium. Een tegengestelde stroom was er ook: kinderen die via het lotingsysteem op een gymnasium terechtkwamen, maar zich daar niet thuisvoelden, kwamen naar de atheneumafdeling van het lyceum. De ‘eerstegeneratiegymnasiasten’ die overblijven hebben duidelijk een grotere kans op een scholengemeenschap.”

Sociaal geograaf Willem Boterman, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, zegt als oud-gymnasiast ‘veel sympathie’ te hebben voor het gymnasium, maar denkt ook dat die ‘een rol in het onderwijslandschap heeft die de gelijkheid niet bevordert’. “Het gymnasium representeert het hoog-en-laagopgeleidedenken. Daarbij staat het gymnasium bovenaan de formele, maar zeker ook de informele pyramide. In de perceptie van mensen is het nog altijd het hoogst haalbare. En laten we wel wezen: vrijwel niemand gaat naar het gymnasium omdat ie zo graag Latijn en Grieks wil. Ze zoeken status en homogeniteit.”

Gymnasiumnorm

Volgens Boterman ontstaat er in bepaalde kringen een ‘gymnasiumnorm’: alleen het gymnasium is goed genoeg. In die veelal welgestelde kringen is overadvisering een veel voorkomend fenomeen, onder meer vanwege mondige ouders, waar kinderen uit lagere sociale klassen juist vaak een lager advies krijgen. “Daar begint de kansenongelijkheid al. En al doen gymnasia vast hun best om dit tegen te gaan, het systeem werkt deze tweedeling in de hand.”

Joppe Dirkzwager, de vijftienjarige gymnasiast die met zijn ingezonden brief de discussie aanzwengelde, kijkt tevreden terug op de knuppel die hij in het hoenderhok heeft gegooid. “Ik heb het natuurlijk best scherp opgeschreven, maar kritisch denken is iets wat je bij uitstek geleerd krijgt op het gymnasium. En dat er veel reacties zouden komen, had ik ook wel verwacht.”

De rector van het St. Ignatiusgymnasium, Bert Schuller, schreef deze week een repliek op de brief van zijn leerling. ‘Een gymnasium biedt passend onderwijs voor een specifieke groep kinderen die het leuk vindt om te leren, die wil uitblinken op dat vlak en die baat heeft bij een omgeving waarin ze soortgelijke kinderen treffen. Daarom is een gymnasium ook een waardevolle opleiding,’ schreef hij.

Hylkema: “Ik gun ieder kind, op elk niveau, het onderwijs dat leerlingen op het Vossius Gymnasium krijgen: kleinschalig, in een veilige omgeving, met goede docenten die je kennen. Ondertussen zijn we bezig om onze school toegankelijker te maken, dat is wat wij kunnen doen. Natuurlijk zou ik willen dat kinderen meer mengen, maar het onderwijs kan niet de oplossing zijn voor ieder maatschappelijk probleem.”